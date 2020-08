Cum sa alergi corect: 4 pasi pentru incepatori

In plus, alergarea poate fi practicata in parc sau chiar pe aleile orasului si poate fi realizata si in lipsa unor accesorii speciale.Totusi, atunci cand alergi trebuie sa tii cont de cateva reguli care te vor ajuta sa obtii performante mai bune. Astazi iti spunem tot ce trebuie sa stii pentru a alerga corect.In timp ce alergi, ai nevoie de o cantitate mare de oxigen, deoarece efortul depus este mai mare decat in timpul mersului. Daca pe durata antrenamentelor din sala de fitness specialistii ne recomanda sa inspiram pe nas si sa expiram pe gura, in cazul alergarii lucrurile stau diferit, spun acestia.Astfel, cand alergi este cel mai bine sa respiri doar pe gura, deoarece in acest mod iti vei oxigena eficient plamanii. Ritmul respiratiilor este, insa, la fel de important. Studiile au aratat ca alergatorii experimentati isi sincronizeaza pasii cu respiratia.Cel mai comun pattern este 2-2: sportivii inspira si expira la fiecare doi pasi de alergare.In fond, aceasta este si modalitate pe care cel mai multi dintre antrenori si sportivi o recomanda deoarece maximizeaza cantitatea de oxigen din plamani.Pentru a beneficia din plin de avantajele alergatului, dar si pentru a evita accidentarile, este obligatoriu sa executi inainte cate exercitii de incalzire. In timpul incalzirii, musculatura este pregatita pentru efortul fizic sustinut care urmeaza si, in plus, articulatiile sunt lubrifiate cu lichidul sinovial, care micsoreaza forta de frecare.O incalzire corecta inainte de sesiunea de jogging include urmatoarele tipuri de exercitii:● Rotiri de cap● Rotiri de umeri, inainte si inapoi● Rotiri de brate● Rotiri de trunchi● Indoiri si indreptari de trunchi● Fantari laterale● Rotiri de glezne● Rotiri de genunchiPentru fiecare dintre aceste exercitii sunt necesare minimun 10 repetari.Pentru a optimiza antrenamentul tau de alergare ai nevoie si de un echipament adecvat. Incaltamintea este cel mai important accesoriu al tinutei de alergare, avand in vedere ca acest antrenament presupune folosirea intensa a picioarelor.Opteaza pentru pantofi sport special conceputi pentru alergat, precum cei ai brandului. Acestia atenueaza socul fiecarui pas pe suprafata de antrenament si, in plus, ofera un confort sporit pe durata antrenamentului.De asemenea, poarta imbracaminte elastica, mulata si comoda, care lasa pielea sa respire. Nu uita nici de bustiera cu burete pe interior, cu un grad de suport ales in functie de nevoie.Daca ai de gand sa alergi, asigura-te ca iti planifici antrenamentul dupa 2-3 ore de la servirea unei mese principale.In cazul in care nu mai ai destul timp la dispozitie, poti servi o gustare inainte cu o ora de sesiunea de jogging. Poti alege o banana, un baton proteic sau un iaurt.Alergarea poate fi un antrenament foarte eficient daca respecti cateva reguli. Acorda atentie echipamentului, efectueaza corect incalzirea, respecta tehnicile de respiratie si sfaturile legate de alimentatie si vei beneficia de toate efectele pozitive ale acestui tip de antrenament.