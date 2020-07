Care sunt cele mai sanatoase fructe?

Totusi, pe baza recomandarilor expertilor in nutritie am intocmit o lista cu cele mai sanatoase 7 fructe de pe planeta.Daca doresti sa afli mai multe informati diverse despre diete sanatoase si remedii naturiste, iti recomand sa vizitezi site-ul www.biod.ro.Toate soiurile de cirese sunt incarcate cu fitonutrienti polifenolici si o doza consistenta de potasiu, sanatos pentru inima.Studiile arata ca ciresele au proprietati antiinflamatorii si capacitatea de a reduce durerile articulare si durerile musculare, dupa efort fizic prelungit. Un studiu din 2018 a aratat ca ciresele pot contribui la controlul glicemiei.Chiar daca merele nu sunt pentru multi cele mai apetisante fructe, in realitate ele sunt unele din cele mai sanatoase. Au o multime de proprietati, sunt o sursa excelenta de quercetina fitonutrienta (la fel ca ceapa, cea mai sanatoasa leguma), care, conform studiilor, reduce inflamatia, combate astmul si simptomele alergiei.Pentru ca sunt pline de fibre, merele sunt satioase, chiar daca au putine calorii.Mai multe studii arata ca merele sunt excelente in dietele de slabire, ajutand organismul sa-si pastreze sanatatea.Aceste fructe de padure mici protejeaza impotriva tulpinilor bacteriene care provoaca infectii ale tractului urinar.Fructele citrice precum portocalele, grapefrutul si lamaile au o cantitate considerabila de vitamina C si sustin apararea imunitara in timpul sezonului de raceli si gripe.Contin folat, important pentru sprijinirea nivelurilor stabile ale dopaminei chimice cerebrale care induce placere.Strugurii, in special cei rosii, pot fi benefici gratie compusilor lor polifenoli. Un cercetator de la Harvard a realizat cateva studii preliminare pe animale si a sugerat ca strugurii rosii au compusi valorosi pentru sanatate ceea ce ii face sa fie o adevarata "fantana celulara a tineretii".Zmeura si fructele de padure contin multe fibre - 8 grame, la o cana, adica 1/3 din necesarul zilnic! De asemenea, au fitonutrienti valorosi. Un studiu din 2011 a aratat ca un consum de 60 de grame de pulbere de zmeura (sau zmeura uscata) a incetinit rata de crestere a celulelor canceroase colorectale.Semintele de rodie si sucul sau sunt o uzina de fitonutrienti. Au de doua pana la de trei ori mai multa activitate antioxidanta decat ceaiul verde sau vinul rosu.Exista cercetari preliminare care sugereaza ca rodiile poti proteja organismul de cancer. De asemenea, sunt utile pentru cei care se confrunta cu probleme ale tensiunii arteriale, pentru imbunatatirea nivelului de colesterol si imbunatatirea functiei cognitive.Intr-un mic studiu, un grup de subiecti in varsta care a consumat suc de rodie zilnic, timp de 4 saptamani, a obtinut un calificativ mai bun la testele de memorie, in comparatie cu un grup de control.Acestea sunt cele mai sanatoase 7 fructe, dar retineti ca toate fructele sunt benefice pentru sanatate. Incercati sa consumati cat mai multe fructe, in fiecare zi.