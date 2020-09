Un look impecabil la birou: cum sa ai un zambet minunat

Zambetul poate fi o carte de vizita, te poate ajuta sa te integrezi mai usor, oferindu-ti incredere si satisfactie interioara.Un zambet frumos si sanatos este rezultatul unei ingrijiri corecte a dintilor si al unei alimentatii echilibrate, dar poate fi imbunatatit si prin cateva trucuri.O dantura frumoasa inseamna una aliniata corect, insa, nu toata lumea se poate lauda cu acest lucru. Solutia in acest caz, poate fi un aparat dentar. Trebuie sa stii ca tratamentele ortodontice nu mai sunt rezervate de mult doar copiilor, ci se adreseaza si adultilor, cu rezultate impresionante. In prezent, exista mai multe tipuri de aparate dentare, metalice si ceramice. Aparatele dentare ceramice sunt mai discrete decat cele metalice, fiind aproape invizibile si la fel de eficiente. Durata unui tratament ortodontic variaza in functie de problemele pe care trebuie sa le corecteze.Pentru a avea dinti sanatosi, trebuie sa ai o igiena orala ireprosabila. Exista pe piata numeroase produse, de la pastele pentru albirea dintilor la cele pentru dantura sensibila, cu sau fara fluor, pentru adulti, pentru copii, pentru bebelusi etc.. Ce alegi? In primul rand, alege una cu fluor, pentru ca acesta este un oligoelement ce intareste structura minerala a smaltului dentar, care devine astfel mai putin sensibil la atacurile acide, riscul de carii fiind mai mic. Apoi, alege o pasta care este adaptata nevoilor tale. Daca ai probleme cu placa dentara, poti alege o pasta de dinti care contine clorhexidina, un compus puternic antibacterian, care previne aparitia gingivitei. Daca ai probleme cu smaltul dintilor, o pasta de dinti cu peroxid de calciu poate ajuta la remineralizarea acestuia. Daca ai dinti sensibili, o pasta de dinti mai putin abraziva, care contine fluorinol sau permetol poate fi utila.Pastele pentru albirea dintilor inregistreaza un adevarat succes in randul persoanelor care vor un zambet ca al vedetelor de la Hollywood. Ele contin bicarbonat de sodiu, care ajuta la inlaturarea petelor de pe dinti, provocate de consumul de ceai, cafea, vin rosu sau nicotina. Ele nu modifica nuanta dintilor, ci doar elimina petele.Pentru rezultate mai rapide exista insa albirea profesionala realizata in cabinetele dentare.Evita excesul de alimente care pot afecta sanatatea dintilor. Zaharul, poate afecta integritatea smaltului si in timp provoaca aparitia cariilor. Acelasi lucru este valabil si pentru fructele acide, precum citricele, dar si pentru bauturile carbogazoase. Ceaiul, cafeaua, vinul rosu sunt minunate la gust, dar, pateaza dintii. Tigarile ar trebui, de asemenea, sa fie evitate, daca doresti sa ai o dantura stralucitoare, nemaivorbind de o respiratie proaspata.Doamnele pot apela la un truc in plus pentru un zambet atractiv: rujul de buze. Un astfel de produs adaptat tenului, dar si culorii dintilor poate fi extrem de util. Daca dintii sunt albi, toate culorile sunt permise. Daca nuanta acestora este mai degraba galbuie, un ruj cu tonalitati mov sau albastre va accentua acest efect. O nuanta discreta, cu cateva tonalitati mai inchise decat cea naturala, poate oferi chipului luminozitate.