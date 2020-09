6 metode de tonifiere a pielii dupa slabire

Cine a spus ca e nevoie sa treaca luni la randul pentru a-ti recapata forma dorita a corpului? E suficient sa iei decizia de a primi ajutor si sa apelezi la operatia de ginecomastie. Totusi, pentru a primi recomandarea unui medic pentru acest tip de interventie chirurgicala, starea ta de sanatate va trebui sa fie una perfecta, fara a avea pus un diagnostic pentru vreo boala cronica decompensata. Pentru a intra in sala de operatie, sunt interzise tratamentele pentru afectiuni serioase, asa cum ar putea fi anticoagulantele, antiagregantele, cortizonul sau chimioterapia. Poti face operatia de ginecomastie la clinica Cosmedica. In cazul in care nu esti adeptul sau adepta bisturiului, e bine sa stii ca poti lucra la elasticitatea pielii tale din alimentatie. Daca te asteptai ca pielea sa devina mai supla cu ajutorul unei diete bazata pe legume si fructe, se pare ca te-ai inselat. Cel mai bun nutrient, in acest sens, este proteina, fie ea de origine vegetala sau animala. Noi iti recomandam sa apelezi la un meniu echilibrat, din care nu lipsesc spanacul, ouale, ovazul,pieptul de curcan sau de pui si somonul.Hidratarea corespunzatoare este esentiala pentru ca pielea sa se poata repara intr-un ritm accelerat. Iti recomandam sa iti schimbi obiceiurile in ceea ce priveste bautul apei si sa introduci in rutina o metoda foarte eficienta. Mai exact, bea apa in cantitati mici la fiecare jumatate de ora. Temperatura apei cu care te hidratezi ar trebui sa fie una normala, pentru ca apa rece din frigider nu este recomandata. Iar atunci cand te plictisesti de gustul apei simple, adauga in cele minimum opt pahare pe care ar trebui sa le bei zilnic cate o felie de lamaie, portocala sau orice alt fruct pe care il preferi.Sportul nu este recomandat doar in timpul unei diete, ci si imediat dupa ce ai reusit sa slabesti atat cat iti doreai. Nu e neaparata nevoie de un abonament la o sala de fitness, ci de un program regulat de miscare ce nu reprezinta pentru tine un efort deosebit. De exemplu, poti profita de zilele fierbinti si te poti distra intr-o piscina, inotand. De altfel, si saritul corzii reprezinta unul dintre cele mai eficiente antrenamente pe care le poti face acasa sau in aer liber. 15 minute de sarit coarda in fiecare zi te vor ajuta sa iti reduci surplusul de piele.Iti poti accelera metabolismul savurand ceaiurile tale preferate. Noi ti-l recomandam pe cel cu scortisoara si un strop de miere, care va hrani muschii si iti va intari pielea. In plus, scortisoara te va tine departe de infectii sau raceli, in timp ce gustul sau aromat te va face sa-ti amintesti cu drag de perioada Craciunului. Poti incerca aceasta aroma imediat dupa ce te trezesti, cu jumatate de ora inainte sa iei micul dejun. Acest truc te va ajuta sa scapi mai repede decat ti-ai imagina de pielea lasata dupa slabit.Colagenul si elastina sunt doua elemente necesare sanatatii pielii, asa ca meniul tau zilnic ar trebui sa contina cel putin unul dintre urmatoarele alimente:❏ Tofu sau alte produse pe baza de soia❏ Fasole❏ Nuci❏ Iaurt❏ Morcovi❏ Pepene❏ Varza❏ RucolaSlabeste sanatos si bucura-te de un corp de invidiat, aplicand sfaturile noastre de mai sus!Dr. med. Priv. Mihai Chertif M.D.Chirurgie plastica si esteticaAdministrator Clinica Cosmedica Baia Mare