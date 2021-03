Ce este hepatita B si cum ma pot molipsi

Metode de transmitere a hepatitei B

Datorita severitatii acestei boli si a nivelului inalt de contagiozitate, hepatita B reprezinta o problema de sanatate majora la nivel global, forma cronica a acestei infectii afectand aproximativ 257 milioane de persoane in 2015, conform celor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii.Mai mult decat atat, numarul persoanelor decedate in 2015 datorita acestei afectiuni a fost de 887.000, majoritatea deceselor fiind asociate cirozei si cancerului hepatic.Sansele ca hepatita B sa devina cronica depind in mare parte de varsta persoanei infectate, bebelusii si copiii avand riscul cel mai mare de cronicizare a infectiei, in timp ce adultii prezinta un risc mult mai mic.Chiar daca hepatita B acuta poate sa treaca de la sine dupa o perioada de 4 sau 8 saptamani, nu exista un tratament vindecator care sa garanteze acest lucru, iar daca infectia se cronicizeaza, atunci singurele forme de tratament sunt cele preventive, acestea putand reduce progresul cirozei si a incidentei de cancer hepatic.Veste buna, insa, este ca un vaccin impotriva hepatitei B este disponibil, acesta oferind o protectie impotriva virusului de 98-100%, conform celor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii.Virusul hepatic B se poate transmite atunci cand sangele, lichidul seminal sau orice alt lichid corporal al persoanei infectate intra in corpul unei persoane neinfectate. Ca urmare, metodele cele mai frecvente de contractare a acestei infectii sunt:Datorita tuturor acestor metode, exista anumite grupuri de persoane care prezinta un risc mai mare de infectare comparativ cu altele, cum ar fi:Virusul poate supravietui cel putin 7 zile in afara corpului, acesta putand inca infecta o persoana nevaccinata daca reuseste sa intre in interiorul corpului.Cand vine vorba de simptomele hepatitei B , acestea ar putea fi mai greu de observat timp de cateva luni, in cazul infectiei acute. Cu toate acestea, atunci cand infectia incepe sa isi faca simtita prezenta, simptomele cele mai des intalnite includ:Orice simptom al hepatitei B necesita o consultatie medicala urgenta, mai ales daca a existat un potential contact cu lichide corporale contaminate. Majoritatea simptomelor prezentate de hepatita B sunt mult mai severe pentru persoanele cu varsta mai mare de 60 de ani.Cea mai eficienta metoda de a preveni infectarea cu virusul hepatic B este prin vaccinare, cei de la Organizatia Mondiala a Sanatatii spunand ca protectia oferita dureaza cel putin 20 de ani si ca din 1982 au fost administrate 1 miliard de doze pe plan mondial.Aditional, aplicarea anumitor masuri de prevenire a infectiei atat la locul de munca, dar si in viata de zi cu zi pot ajuta si ele la reducerea riscului de intrare in contact cu lichide sau ace contaminate, cum ar fi: