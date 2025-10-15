Vosganian doreste ca furnizorii de energie sa faca publice contractele

Foarte putini furnizori de energie si-au dat acordul de principiu pentru publicarea contractelor de intemediere, in conditiile in care exista mii de contracte, a declarat, luni, ministrul economiei si comertului Varujan Vosganian.

"Sunt mii de contracte. Este o operatiune foarte laborioasa si ma refer la publicarea lor. Exista cativa care si-au dat un acord de principiu, dar sunt destul de putini", a spus ministrul economiei.

Potrivit acestuia, la sfarsitul saptamanii va avea o intalnire cu principalii furnizori de energie pentru a-i convinge sa fie de acord cu publicarea contractelor de intermediere. "Ma voi intalni cu principalii 10-15 furnizori", a adaugat Vosganian.

In opinia sa, nu trebuie fortata legea atunci "cand vrei sa faci niste informatii publice".

Vosganian a comparat Ministerul Economiei si Comertului cu Registrul Comertului, spunand ca daca Registrul Comertului se obliga sa ofere informatii despre actionariatul firmelor, asa spera sa ajunga si MEC in privinta furnizarii informatiilor din contracte.

Ministerul Economiei si-a exprimat, duminica, intentia de a le cere furnizorilor de energie electrica sa fie de acord cu publicarea contractelor de intermediere, motivand ca acest lucru "le va spori prestigiul":

MEC va face publice contractele de intermediere electricitate acolo unde partenerii de contract ai producatorilor si-au dat acordul asupra desecretizarii si intentioneaza sa publice si cotele de piata ale intermediarilor, a declarat, in urma cu o saptamana, pentru NewsIn, ministrul economiei, Varujan Vosganian. El a precizat ca a cerut producatorilor de energie electrica situatia centralizata a companiilor de intermediere care si-au dat acordul asupra publicarii contractelor. Vosganian a mai spus ca urmareste sa faca publica si ponderea pe piata de energie a fiecarui intermediar in parte, dupa modelul pietei bancare sau a asigurarilor, pentru a fi prevenite situatiile in care s-ar crea monopoluri sau oligopoluri pe aceasta piata.

In prima parte a lunii decembrie, presedintele Traian Basescu l-a atentionat pe Varujan Vosganian la investirea in functia de ministru al economiei ca firmele straine au fost de acord sa-si publice contractele de privatizare, in timp ce firmele romanesti nu vor desecretizarea contractelor de achizitie energie electrica.

Contractele de privatizare din energie au fost publicate pe site-ul MEC pe data de 30 noiembrie 2006, dupa ce investitorii straini si-au dat OK acordul.

Fostul ministru al economiei, Codrut Seres, a emis un ordin, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) din luna noiembrie, prin care le-a cerut tuturor producatorilor de energie, companii de stat, ca pana la 11 decembrie 2006 sa obtina acordul intermediarilor pentru publicarea contractelor de vanzare electricitate.

Bloombiz

(Sursa: NewsIn)

