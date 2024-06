Destinatii calde in mijlocul iernii: Mergem in Portugalia?

Vacanta de iarna intr-o destinatie calda ar putea fi o alegere inteleapta, in cazul in care nu esti pasionat de ski sau nu iti place zapada si frigul. Business24 iti recomanda Funchal, capitala arhipelagului Madeira din Portugalia, recunoscut pentru temperaturile placute, vinul de Madeira si mestesugurile din zona.

Aici media de temperatura este de 16 grade in luna ianuarie si aproape 19 grade in luna noiembrie, dar, cu toate acestea ar fi bine sa iti iei in bagaje si cateva haine groase, mai ales daca vrei sa explorezi zonele inalte de pe insula.

Cei de la Royal Caribbean te sfatuiesc sa fii cu ochii-n patru cand ajungi in portul Funchal, pentru a admira arhitectura sa impresionanta, dar si pavajele decorative. Mai departe, vei fi intampinat de formatiuni naturale inedite, tocmai de aceea nu trebuie sa iti lipseasca un aparat foto din mana in niciun moment.

Foto: tripadvisor.com

In cazul in care esti pasionat de vinuri, ei te indeamna sa vizitezi pivnitele Asociatiei de Vin din Madeira, de unde poti gusta si cumpara cateva dintre renumitele vinuri Madeira.

Foto: tripadvisor.com

Cruise Critic te sfatuieste sa te urci pe muntele Levada, pentru a admira reteaua de irigatie construita in secolele 15-16 de catre sclavi. De asemenea, poti urca pana in orasul montan Monte cu telegondola, timp de 15 minute, pe deasupra orasului Funchal si a vaii Ribiera de Joao Gomes. La intoarcere, poti incerca o coborare cu toboganul traditional din nuiele, pentru o experienta de neuitat.

Daca vrei un chilipir, te poti opri la Mercado dos Lavradores, unde vei simti pulsul civilizatiei din Madeira.

Foto: tripextras.com

In plus poti lua un feribot pana in Porto Santos, pentru a te bucura de nisipurile aurii de pe aceasta insula, dar si de apa calda de acolo.

Daca vrei sa te plimbi si sa iei cina, trebuie neaparat sa ajungi pe Avenida do Mar, un bulevard aglomerat si vibrant, unde vei gasi multe cafenele in aer liber si restaurante cu specific pescaresc. Toate cu priveliste superba spre mare, spun cei de la Tripadvisor .

Unde te cazezi in Funchal?

Foto: veganmagazine.com

Perfect Tour iti recomanda Hotel Madeira Reid's Palace, cu iesire directa la oceanul Atlantic. Vei avea in jur o adevarata gradina botanica, si cinci saloane de relaxare cu vedere spre ocean, iar pretul pentru un Junior Suite este de 389 de euro de persoana pe noapte, cu mic dejun inclus.

Fie ca iti alegi o plecare la sfarsitul lunii noiembrie, fie ca alegi una la sfarsitul lunii ianuarie, pretul unui bilet de avion va fi de 376 de euro, daca il rezervi acum, spun acestia.

