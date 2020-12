Zboruri low cost vs zboruri de linie: Ce varianta de bilet alegi pentru vacantele tale?

-Ajungi dintr-o tara in alta in cel mai scurt timp posibil;

-Planifici online, prin pasi simpli de comanda a biletelor, vacanta de iarna 2020-2021;

-Poti alege varianta perfecta de zbor, conform bugetului de vacanta planificat.

-Pretul biletului: pentru distante reduse, preturile pentru astfel de bilete incep de la doar cateva zeci de euro;

-Bagaje: de obicei, poti zbura doar cu un bagaj de mana (mai ales in cazul in care calatoresti singur, pentru putine zile), fara a fi necesara achitarea unui pret suplimentar, pentru bagajul de cala;

-Flexibilitate: datorita ofertei mai mult decat generoase, din punct de vedere al numarului de zboruri realizate periodic, iti poti pregati din timp vacanta de iarna 2020 - 2021.

-Imprevizibilitate: datorita programului aglomerat pe care il traseaza operatorii de zboruri low cost, pot interveni amanari si chiar anulari. Acest inconvenient reprezinta o bila neagra pentru orice turist care isi doreste o vacanta de vis, alaturi de cei dragi;

-Disconfort: aeronavele utilizate sunt mai mici, iar spatiul pentru confortul calatorilor in timpul zborului este redus.

-Confort: un astfel de zbor le ofera pasagerilor resurse mult mai variate, in privinta conditiilor de care pot beneficia: spatiu individual generos, numar mai mare de asistenti de zbor / calatori, mese incluse, wi-fi etc;

-Bagaje: volumul de bagaje pe care calatorii il pot lua la bordul unei curse de linie este mai mare, comparativ cu bagajele permise la zborurile low cost, in cuantumul aceluiasi bilet;

-Flexibilitate scazuta: comparativ cu agenda incarcata a zborurilor low cost, cele de linie au un program mult mai strict, determinat de o disponibilitate mai scazuta. In cazul in care exista anulari sau amanari ale zborurilor, exista variante mult mai putine pentru o adaptare in timp real la aceasta problema.

O calatorie cu avionul pentru urmatoarea ta vacanta reprezinta o optiune pe care nu trebuie sa o ignori, iar argumentele ce vin sa sustina aceasta afirmatie nu sunt deloc putine:Insa atunci cand alegi bilete de zbor pentru urmatorul concediu, achizitionarea acestora tine doar de pret, sau exista si alte criterii ce pot diferentia cursele low-cost de cele de linie? Raspunsurile ce vin sa delimiteze foarte clar aceste doua categorii de zboruri, in randurile de mai jos:de obicei, acestea propun rute scurte, decolarea si aterizarea realizandu-se pe aeroporturi mici, destinate in special acestui tip de serviciu pentru transportul aerian. Zborurile low cost nu ofera serivicii intalnite la clasa I sau clasa Business, acestea necesitand resurse mai mari, precum spatiul sau numarul de stewarzi / stewardese etcde obicei, acestea propun o oferta diversificata de rute, pe distante ce variaza, decolarea si aterizarea realizandu-se pe principalele aeroporturi din tarile respective. Zborurile de linie asigura un confort sporit celor care achizitioneaza bilete din aceasta categorie.Zboruri low cost: AvantajeIara care sunt principalele diferente dintre zborurile low cost si cele de linie, precum si avantajele / dezavantajele ce vin cu acestea in acelasi bagaj.