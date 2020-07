Vacante all-inclusive in Bulgaria, ofertate in extrasezon la preturi extrem de mici. Sejur de 7 nopti - 200 de euro

"Faptul ca Grecia isi ia masuri de precautie care i-au facut pe foarte multi romani sa renunte sau sa reprogrameze vacantele pe litoralul elen, ii "obliga" pe bulgari sa faca tot posibilul pentru a-i atrage pe romani in binecunoscutele lor statiuni. Astfel ca, fata de ofertele din plin sezon, cand o cazare la all inclusive de 4 stele costa in medie 400 de euro, in extrasezon aceeasi oferta va ajunge la putin peste 200 de euro", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.In ALBENA, cazarea la 3 stele all inclusive costa, in aceasta perioada, 50 de euro pe noapte, iar de la 1 septembrie, oferta va fi la jumatate de pret. Pentru 4 stele, media pretului pe noapte este de 65 de euro, iar in extrasezon va ajunge la 30 de euro. Hotelurile de 5 stele, ofera acum cazare cu 85 de euro pe noapte de persoana, iar in extrasezon, aceasta va scadea la 60 de euro pe noapte.Pentru NISIPURILE DE AUR, cazarea la all inclusive-ul de 3 stele costa 38 de euro/ noapte/ persoana, iar dupa trecerea la extrasezon va scadea la 25 de euro/ noapte/ pers. La 4 stele, hotelurile au pregatite pentru luna august oferte de 40 de euro pe noapte, iar din septembrie, ele vor scadea la 33 de euro, in medie. In schimb, la 5 stele, turistii se vor bucura de o reducere de 20 de euro pe noapte in septembrie, in conditiile in care in august cazarea va costa 65 euro pe noapte de persoana.Bulgarii vor avea reduceri la reduceri"Sunt multe hoteluri din Bulgaria care in extrasezon pentru a se umple vor face si reduceri la reduceri. Adica mediile pe care le prezentam acum, vor putea ave si alte oferte de 25-30%. Din acest motiv, am spus ca preturile vor fi nepermis de mici", a mai explicat Lucian BadirceaIn SUNNY BEACH, una dintre cele mai indragite statiuni de pe litoralul bulgaresc, preturile devin greu de ignorat, astfel ca, pentru luna septembrie, o noapte la all inclusive de 3 stele ajunge la 22 de euro, in scadere de la 35 de euro. LA 4 stele, acestea se reduc doar cu 20%, de la 40 de euro cat sunt in prezent, pana la 32 de euro, in timp ce la 5 stele, costurile unei nopti de cazare merge in jos de la 85 de euro pana la 55 de euro."NESSEBAR este statiunea care vine cu cele mai ieftien cazari. Aceasta este cea mai indepartata statiune frecventata de romani, aflandu-se la 200 de kilometri ...citeste mai departe despre " Vacante all-inclusive in Bulgaria, ofertate in extrasezon la preturi extrem de mici. Sejur de 7 nopti - 200 de euro " pe Ziare.com