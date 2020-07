Vacanta in Grecia ramane la fel de scumpa in extrasezon ca in plina vara

Hotelierii greci vor incerca sa recupereze cat mai mult din startul pierdut al acestui sezon, asa ca vor pastra preturile pe care le au acum, in plina vara, cel putin pana pe 15 septembrie."Ei au si anuntat in momentul in care au inceput sezonul la 1 iulie ca nu prea vor mai face reduceri. Trebuie sa ne gandim ca grecii ne primeau la ei inca din aprilie, cand incepeau sa mearga acolo primele autocare. Anul acesta au pierdut mai bine de doua luni din sezon, si ei, ca si altii trebuie sa recupereze", a declarat Traian Badulescu, consultant in turism.Potrivit acestuia, norocul grecilor este ca ei au sezonul mai lung decat restul tarilor din regiunea noastra si-l pot intinde, cel putin in sud, pana la finele lui octombrie, daca vremea ii ajuta."Avantajul Greciei este ca are sezon calduros cam 6 luni, dar, anul acesta, am avut neplacuta surpriza sa fim invadati de pandemie", a mai spus Badulescu.Bulgarii isi permit reduceri, grecii din nord, nuPe de alta parte, in Bulgaria vom avea parte de preturi mai mici de la 1 septembrie, iar explicatia este una destul de simpla."In timp ce in Grecia vedem hoteluri mici, cu preponderenta, de cateva zeci de camere, nu acelasi lucru se poate spune si de Bulgaria. Spre exemplu, avem Albena care este detinuta, intr-o proportie coplesitoare, de o singura societate. Acolo este mult mai simplu sa se decida o strategie de marketing. Bulgarii au hoteluri de sute de camere si pot face reduceri. Ei au pornit sezonul 2020 nu cu gandul sa faca profit, ci sa supravietuiasca si vor face orice sa umple hotelurile", a mai spus consultantul in turism.Spre exemplu, un hotel de doua stele din Grecia, in 15 august, ofera cazare intr-o camera dubla standard cu 57 de euro, iar acelasi pret il putem gasi pana pe 15 septembrie. Aceeasi poveste este si in cazul unei camere deluxe. Pretul este de 61 de euro, in sezon, si in extrasezon pretul nu scade nici macar cu 10 euro pe zi, la diferenta de o luna.Paralia Katerini, ieftina ca intotdeaunaPotrivit lui Traian Badulescu, acest trend de pastrare a preturilor la nivel de full sezon se intalneste doar aici, in partea de nord a Greciei, in regiuni foarte indragite, de altfel, de romani: Thassos si Halkidiki.Daca mergem pe Riviera Olimpului, acolo lucrur ...citeste mai departe despre " Vacanta in Grecia ramane la fel de scumpa in extrasezon ca in plina vara " pe Ziare.com