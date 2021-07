Vacanta in Camping: cum sa te pregatesti si ce locuri din Romania poti alege pentru o vacanta de vis

Hainele trebuie sa fie adecvate pentru conditii meteorologice neasteptate. Vremea se poate schimba radical de la o zi la alta si trebuie sa fii pregatit pentru orice situatie. Ai nevoie de haine mai groase pe timp de noapte, dar si de pelerine impermeabile de ploaie, ghete speciale pentru zilele noroioase si bocanci potriviti pentru a urca pe munte.

Daca mergi cu cortul asigura-te ca ai unul rezistent la ploaie. Nu vrei ca apa sa patrunda prin materialul acestuia.

Asigura-te ca ai suficienta apa la tine si ca te hidratezi corespunzator. De asemenea, este important ca in momentul in care pleci in camping sa te hranesti adecvat, deoarece este o activitate epuizanta si ai nevoie de forta.

Rucsac pentru camping - rucsacul pentru camping este unul dintre cele mai importante piese ale echipamentului. Acesta trebuie sa fie durabil, impermeabil si usor.

- rucsacul pentru camping este unul dintre cele mai importante piese ale echipamentului. Acesta trebuie sa fie durabil, impermeabil si usor. Cort - cortul este esential in camping, daca nu mergi cu rulota. Vei avea nevoie de un adapost unde sa dormi sau sa te feresti de ploaie, dar si de accesorii cort camping. Ai nevoie de un cort rezistent, impermeabil, suficient de incapator pentru numarul de persoane care urmeaza sa il utilizeze. Exista corturi pentru o persoana sau pentru mai multe, in functie de cat de numeroasa este familia. Din fericire, pe internet gasesti corturi si accesorii camping la preturi imbatabile.

- cortul este esential in camping, daca nu mergi cu rulota. Vei avea nevoie de un adapost unde sa dormi sau sa te feresti de ploaie, dar si de accesorii cort camping. Ai nevoie de un cort rezistent, impermeabil, suficient de incapator pentru numarul de persoane care urmeaza sa il utilizeze. Exista corturi pentru o persoana sau pentru mai multe, in functie de cat de numeroasa este familia. Din fericire, pe internet gasesti corturi si accesorii camping la preturi imbatabile. Sac de dormit - Daca mergi in camping cu cortul vei avea nevoie de un sac de dormit. Alegerea unui sac de dormit de buna calitate te va ajuta sa ai un somn confortabil si iti va tine de cald, deoarece noptile sunt, de obicei, racoroase in natura, mai ales in zonele de munte.

- Daca mergi in camping cu cortul vei avea nevoie de un sac de dormit. Alegerea unui sac de dormit de buna calitate te va ajuta sa ai un somn confortabil si iti va tine de cald, deoarece noptile sunt, de obicei, racoroase in natura, mai ales in zonele de munte. Lanterna - Cand mergi in camping este important sa ai cel putin o lanterna de persoana la tine si baerii de rezerva pentru aceastea. Sunt extrem de utile noapte, dar este important sa le ai cu tine si in timpul drumetiilor.

- Cand mergi in camping este important sa ai cel putin o lanterna de persoana la tine si baerii de rezerva pentru aceastea. Sunt extrem de utile noapte, dar este important sa le ai cu tine si in timpul drumetiilor. Scaun pentru camping - un scaun pentru camping pentru fiecare membru al familiei este esential indiferent ca mergi cu cortul sau cu rulota. Vei dori sa te relaxezi in aer liber sau chiar sa te bronzezi. Prin urmare alege un scaun pliabil sare se poate transforma si in sezlong, la nevoie. Scaunul este un mobilier camping esential care nu trebuie sa-ti lipseasca.

- un scaun pentru camping pentru fiecare membru al familiei este esential indiferent ca mergi cu cortul sau cu rulota. Vei dori sa te relaxezi in aer liber sau chiar sa te bronzezi. Prin urmare alege un scaun pliabil sare se poate transforma si in sezlong, la nevoie. Scaunul este un mobilier camping esential care nu trebuie sa-ti lipseasca. Aragaz pentru camping - in camping vei fi nevoit sa-ti pregatesti propria mancare. Prin urmare vei avea nevoie de un aragaz special care sa te ajute sa te descurci mai usor. Este ideal mai ales in zilele cu ceata sau ploaie, cand lemnele ude nu sunt prielnice pentru a face focul.

- in camping vei fi nevoit sa-ti pregatesti propria mancare. Prin urmare vei avea nevoie de un aragaz special care sa te ajute sa te descurci mai usor. Este ideal mai ales in zilele cu ceata sau ploaie, cand lemnele ude nu sunt prielnice pentru a face focul. Servetele umede - servetelele umede nu trebuie sa-ti lipseasca din bagaj. Si aici ne referim atat la cele dezinfectante cat si la cele intime. Accesul la apa este limitat in camping, prin urmare utilizarea acestor servetele este deosebit de eficienta.

- servetelele umede nu trebuie sa-ti lipseasca din bagaj. Si aici ne referim atat la cele dezinfectante cat si la cele intime. Accesul la apa este limitat in camping, prin urmare utilizarea acestor servetele este deosebit de eficienta. Saci de gunoi - este important sa ai la tine saci de gunoi in care sa aduni gunoiul menajer. Nimeni nu isi doreste sa gaseasca gunoaie aruncate peste tot. Cand mergi in natura trebuie sa o respecti si sa o apreciezi, iar adunarea propriului gunoi este o dovada de resepct.

- este important sa ai la tine saci de gunoi in care sa aduni gunoiul menajer. Nimeni nu isi doreste sa gaseasca gunoaie aruncate peste tot. Cand mergi in natura trebuie sa o respecti si sa o apreciezi, iar adunarea propriului gunoi este o dovada de resepct. Trusa de prim ajutor - cand mergi in camping este esential sa ai la tine o trusa de prim ajutor. Trusa este necesara in caz de ranire, lucru inevitabil in camping, mai ales daca mergi imperuna cu cei mici. Aceasta trebuie sa includa: analgezice, creme cu antibiotice, dezinfectant, bandaje, tifon, plasturi si spray-uri anti insecte.

Camping Fain - situat in Lunca Bradului, judetul Mures.

Vampire Camping - situat in localitatea Bran, judetul Brasov

Campingul Laguna Albastra din localitatea Fagaras, jud Brasov

Campingul Cheile Turzii este situat langa Petrestii de Jos, judetul Cluj

Camping Ursulet Durau Statiunea Durau,Judetul Neamt (Moldova)

Campingul Leon in Durau din Ceahlau, Neamt (Moldova)

Complex Cristal Sucevita comuna Sucevita judetul Suceava (Bucovina)

Camping Route Roemenie (Crisana) este situat in satul Minis din judetul Arad

Campingul Noroc este situat in inima Maramuresului, in localitatea Sacalaseni

Campingul Scorila (Banat) din Poiana Marului Judetean Caras-Severin

Campingul Valea Magurii (Oltenia) - situati in Novaci, jud. Gorj

Campingul Zavoi (Muntenia) situat la doi kilometri de Curtea de Arges, judetul Arges

Campingul "Malul Marii" din Corbu

Campingul 2 Mai

Camping Sud - Mamaia Nord

Campo Euro Club, situat pe malul bratului Sulina

Green Dolphin Camping situat in comuna Sfantul Gheorghe din judetul Tulcea

Fie ca iti doresti sa mergi in camping cu cortul sau alegi o rulota, care sa-ti ofere mai mult confort, este important ca in momentul in care pleci in camping sa fii pregatit cu toate cele necesare. Tocmai de aceea am creat pentru tine un ghid care sa te ajute sa ai parte de o vcanta fara probleme daca doresti sa incerci pentru prima oara acest tip de turism.Campingul este o activitate desfasurata in aer liber. Asta presupune sa stai una sau mai multe nopti, intr-un adapost protector in natura (un cort sau o rulota). In esenta, campingul este un mod de a te indeparta de problemele vietii urbane, de a uita de griji si de a te conecta cat mai mult cu natura, de a te relaxa si de a te reconecta la propria persoana.Campingul este o activitate recreativa, insa trebuie sa inveti cum sa te descurci in mijlocul naturii, dar sa ai grija si de aceasta, in acelasi timp.Este important ca inainte de a pleca in camping sa-ti faci o lista cu toate echipamente necesare pentru camping.In momantul in care decizi ca este timpul sa pleci in camping , este important ca bagajul sa fie unul adecvat. O vacanta in camping presupune mai multe pregatiri decat o vacanta clasica, la hotel. Iata de ce accesorii pentru camping ai nevoie:Cand mergi in camping este important sa stii ca vei uita pentru o perioada de confortul vietii urbane. Vei avea nevoie de echipamente speciale pentru a fi in siguranta, dar si pentru a te putea descurca in camping, unde nu dispui de facilitatile necesere. Vei fi nevoit sa-ti gatesti singur mancarea si sa-ti asiguri necesarul de apa, dar si sa respecti natura si sa nu lasi in urma gunoi menajer. Prin urmare asigura-te ca ai la tine urmatoarele ustensile necesare:Din fericire, pe internet poti gasi o gama variata de articole camping ieftine , pentru a te putea echipa corespunzator pentru vacanta.Te poti bucura oricand de o vacanta in camping, insa cel mai bun moment pentru o astfel de escapada in natura este vara, cand temperaturile iti permit sa te simti bine atat ziua cat si noaptea.Daca te-ai hotarat sa mergi in vacanta, cu cortul sau cu rulota, am pregatit pentru tine o lista cu cele mai bune destinatii de camping din Romania.Extrem de populare in timpul verii sunt campingurile in zona litoralului si a Dunarii. Cele mai apreciate sunt: