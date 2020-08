Vacanta in Bulgaria. Iata unde veti gasi cele mai bune preturi pentru cazare

In general, hotelurile din sudul litoralului bulgaresc au tarife mai mici cu 10-15% fata de cele practicate in nord.Sebastian Constantinescu, director general al Travel Planner, a declarat pentru Ziare.com ca marile lanturi hoteliere nu au incredere in platformele online pentru ca, in primul rand comisioanele sunt foarte mari comparativ cu cele cedate agentiilor."In al doilea rand, anul acesta, desi agentiile au avut perioade extrem de dificile, au reusit sa rezolve cerintele turistilor cu destula usurinta, pe alocuri. Adica au reprogramat foarte usor multe vacante, in timp ce platformele online nu pot face acest efort. Agentiile au si capacitate mai mare de negociere, in timp ce pe platforme, ce gaseste clientul atat plateste. Hotelierii stiu ca isi pot primi mai repede banii de la agentiile de turism, mai ales ca agentiile asigura un rulaj mare de turisti. Unele dintre agentii aduc un numar mare de turisti si din acest motiv au tarife preferentiale la unele hoteluri", a mai spus Constantinescu.Potrivit lui, platformele online nu ofera consultanta personalizata asa cum fac agentiile pentru ca, daca inainte, nu aveau oameni in call-center, acum clar numarul acestora a scazut spre zero.Ce preturi veti gasi la agentii si care sunt tarifele pe platformele onlineIn prezent, pretul mediu la un hotel de 4 stele pe litoralul bulgaresc este de 610 de euro, calculat din randul hotelurilor de calitate, majoritatea amplasate pe plaja, in apropierea acesteia sau cu servicii pe plaja. Serviciile sunt all inclusive, pentru 2 adulti si 1 copil.Pentru un hotel de 5 stele, cu aceleasi conditii, tariful mediu per camera este de 800 de euro.Cel mai scump hotel este Reina del Mar din Obzor, cu 1139 de euro de camera per sejur, 5 nopti, 2 adulti si un copil, ultra all inclusive. Este unul dintre cele mai promitatoare proiecte hoteliere din Bulgaria, asemanator cluburilor turcesti, cu mancare buna, camere mari si spatioase si mult spatiu in general.Cel mai bun raport calitate pret este de 647 de euro per sejur la Evrika Beach in sud, respectiv de 685 de euro la Grifid Bolero in nord. Acestea sunt doua dintre cele mai bune hoteluri pentru familiile cu copii de pe litoralul bulgaresc.In medie, cu intre 650 si 750 de euro per sejur camera, o familie poate achizitiona un pachet ...citeste mai departe despre " Vacanta in Bulgaria. Iata unde veti gasi cele mai bune preturi pentru cazare " pe Ziare.com