Orașul superb din Europa pe care mulți îl consideră pe nedrept prea scump. "Puteți ieși la același preț ca în orice altă metropolă a lumii"

Sezonul estival se apropie de final, iar românii încep să se gândească la city break-uri până la Sărbătorile de iarnă.

Destinațiile populare sunt în general în orașele europene, însă capitala Danemarcei nu este o opțiune comună. Mulți evită orașul de teama prețurilor mari.

O tânără a demontat aceste impresii și a relatat, într-o postare pe Facebook, experiența personală.

"Vă propun să ne mutăm acum în nord, mai la răcoare. Și voi începe seria săptămânală cu Copenhaga, încântătoarea capitală a Danemarcei din care ne-am întors recent.

Știu, cei mai mulți dintre voi se feresc să meargă în țările nordice din cauza prețurilor foarte mari. Totuși, cu o bună organizare, puteți ieși la același preț că în orice altă metropolă a lumii.

De exemplu, pe biletul de avion luat din februarie pentru iunie am dat 50 euro de persoană, iar pentru 7 nopți la un hotel decent aproape de centru am plătit 500 de euro (deci sub 100 euro/noapte).

Am găsit chiar și un restaurant unde poți mânca cât vrei la un super preț. Iar dacă achiziționezi un Copenhagen Card, accesul la muzee și transportul în oraș și în zonele metropolitane este gratuit. Vacanță plăcută!", a scris tânăra pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

Perioada nopților albe este și mai fascinantă

"Nopțile Albe încep undeva la sfârșitul lunii mai si țin până la mijlocul lunii iulie. Apogeul este pe 24 iunie când are loc Middsummer, o sărbătoare foarte iubită la ei", a precizat tânăra într-un comentariu.

Aceasta a petrecut 3 zile în Copenhaga, iar pe blogul jurnaldevacanță.eu a menționat toate obiectivele vizitate în timpul petrecut în oraș.

Cât costă biletele de avion

Sunt zboruri directe spre Copenhaga din Bucuresti cu Wizz Air sau Blue Air. Durata zborului este de aproximativ 2:45 ore, iar prețurile încep de la 50 euro dus-întors.

Cum ajungeți cel mai repede de la aeroport în oraș

Aeroportul Kobenhavns Lufthavn Kastrup se află la 12 km de centrul orasului. Pentru a ajunge în capitală puteti lua metroul, trenul, autobuzul sau taxiul.

Cel mai rapid mijloc de transport este trenul, iar stația este situată chiar sub Terminalul 3.

Un drum durează aproximativ 12 minute și ajunge la Copenhagen Central Station. Biletele se pot achizitiona de la ATM-urile DSB aflate peste tot în tot aeroport.

Cum puteți beneficia de transport gratuit în oraș

