Destinația idilică la Marea Ionică. Cuplul care a plătit doar 345 de euro pentru zece nopți: "Apa este în nuanțe de la bleu la turcoaz"

Mulți turiști români au abandonat vacanțele pe litoralul românesc și s-au îndreptat spre Grecia sau Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici, iar serviciile, mai bune.

Sunt și români care încearcă destinații mai puțin populare. Este cazul unui cuplu care a ales să petreacă concediul pe litoralul din Albania. Aceștia au împărtășit impresiile pe grupul Vacanțe în Albania: Info utile.

"Impresii după o săptămână în Albania:

Circulația auto se face după reguli proprii.Limite de viteză uneori aberante, dar binevenite în condițiile punctului precedent (și, culmea, tot în condițiile punctului precedent, în mare parte respectate)Peisaje uluitoare (stăm în Sarande, am fost până în Macedonia la Ohrid într-o zi de refacere a epidermei, la întoarcere am înnoptat în Vlore și ne-am întors în Sarande pe drumul de coastă)Prețuri ca la București, inclusiv în supermarket și restaurante (deci mai mici decât pe litoralul românesc)Mâncarea bună, dar, de exemplu, fructele de mare nu m-au impresionat (poate și pentru că acolo unde am mai mâncat - în România - au fost fie în locații de top fie pregătite de mine). Nu spun că nu erau bune, au fost foarte bune, dar pentru mine nu au ieșit cu nimic în evidență)Prețurile la cazare, pentru noi au fost super 345 Euro pentru 10 nopți într-o garsonieră ce poate caza 4 persoane (cam înghesuite ar sta), cu toate facilitățile. Noi am fost doi, deci condițiile sunt top. Dar am văzut cazări și la 1000 - 1200 Euro.Atenție plata cu cardul este un lux. De exemplu la cel mai mare magazin Vodafone sau la AlbTelecom din Sarande nu aveau POS. Ca o glumă, probabil nici la bancă nu acceptă card.Pentru retras de la bancomat (din ce am incercat noi), doar Credins bank este fără comision la retragere, Alpha Bank are un comision de 800 Lek și OTP are un comision 500 Lek... UPDATE: Raiffeisen au și ei 800 Lek.Plajele sunt ieftine (cel mai mult am platit 10 euro la o super plajă cu beach bar, restaurant, servire impecabila - Mucobega beach).Apa în zona Sarande este in nuante de la bleu la turcoaz.Ca o recomandare pentru cei care stau în zona Sarande - Ksamil sunt excursiile de 7 ore cu vaporul și care au oprire la plaje neaccesibile în alt mod decât de pe vapor (costa 20-25 euro fara masă și 40 cu masa - nu merită cu masă).Ca aspect, infrastructura arată ca România anilor '90, iar oamenii au o candoare, tipică acelor ani (pe care sper să nu și-o "v ...citeste mai departe despre "Destinația idilică la Marea Ionică. Cuplul care a plătit doar 345 de euro pentru zece nopți: "Apa este în nuanțe de la bleu la turcoaz"" pe Ziare.com

