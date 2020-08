Unde poti merge pe litoralul bulgaresc cu 1.000 de lei si cate nopti te poti caza

"Ne-am gandit sa le oferim turistilor din Romania o varietate cat mai mare de vacante pe litoralul bulgaresc si din acest motiv am si creat aceasta analiza. Toate datele au la baza un calcul pentru doua persoane in hoteluri cu all inclusive, demipensiune si mic dejun", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Daca turistii vor alege statiunea Nisipurile de Aur, atunci la un hotel de 3 stele all inclusive vor putea fi cazati pentru minimum 5 nopti, in schimb la 4 stele se vor bucura de doar 4 nopti de cazare, iar la 5 stele, vor putea sta doar 2 nopti.Sase nopti in Sunny Beach la hotel de 3 steleIn cazul statiunii Sunny Beach, pentru 1.000 de lei vor putea achizitiona un sejur de 6 nopti la 3 stele all inclusive, iar la 4 stele vor putea sta 5 nopti. Cazarea la 5 stele, se va putea face numai pentru o durata de 3 nopti in aceiasi bani."In Albena situatia este putin mai speciala, din acest motiv doar 4 hoteluri de all inclusive si ultra all inclusive si unul de 5 stele in regim de demipensiune vor fi deschise. Iar aici, turistii romani isi vor putea achizitiona 3-4 nopti de cazare in pretul de 1.000 de lei", a mai afirmat Lucian Badircea.Pentru orasul statiune Balchik, turistii vor putea achizitiona un sejur de 7 nopti cu mic dejun, iar la demipensiune vacanta se mai reduce cu o zi. La 4 stele, cu mic dejun, turistii se vor putea caza pentru 4 nopti in timp ce la demipensiune, la fel ca la trei stele, se mai scade o noapte.In statiunea Obzor, cazarea la 3 stele se intinde pe 5 nopti, iar la 4 stele se duce pana la 3 nopti.De asemenea, cei care opteaza pentru o vacanta in orasul Nessebar vor avea parte de 7 nopti de cazare la 3 stele, cu mic dejun, si de doar 4 nopti la all inclusive. In schimb, la 4 stele, hotelierii ii asteapta pe o durata de 4 nopti daca aleg cazare cu mic dejun si pentru 3 nopti daca aleg demipensiune."Trebuie mentionat ca IRI Travel este si singurul turoperator care respecta ad literam noile masuri pentru transportul cu autocarul catre Bulgaria. Din acest motiv, tarifele noatre pentru charterul pentru litoralul bulgaresc pornesc de la ...citeste mai departe despre " Unde poti merge pe litoralul bulgaresc cu 1.000 de lei si cate nopti te poti caza " pe Ziare.com