Unde preferă grecii să meargă în concediu? ”În Mamaia, că au bani, își permit”

Românii aleg Grecia drept destinație pentru concediul de vară, la mare, de ani de zile, însă aceștia s-au întrebat unde merg grecii în vacanță.

”Unde merg grecii în concediu?” - este întrebarea pusă de un român pe grupul de Facebook ”Forum Grecia”, care a adunat zeci de comentarii în doar o oră, unele răspunsuri fiind chiar de la greci.

Se pare că aceștia fie optează pentru zone mai puțin turistice din Grecia, fie pentru destinații exotice, cum ar fi Bali, dar și pentru țări precum Bulgaria.

”Mulți merg pe insule. Majoritatea (cel puțin din Atena) au o a doua casă fie pe vreo insulă apropiată, fie în regiuni vecine (de exemplu în Peloponeze). Cei din Salonic preferă Halkidiki”

”În locuri unde sunt mai puțini turiști de exemplu în Samothraki. De vineri până luni cei care au sosit cu ferry erau majoritatea greci”.

”Grecii pleacă și ei din Grecia în vacanțe, să nu vă surprindă asta, dar mai mult iarna, în țări exotice. Vara am văzut greci în Bali”.

”Există programe pentru cei care locuiesc și lucrează, indiferent dacă sunt greci sau nu. Aceste programe sunt oferite de statul elen și includ tichete de vacanță în toată Grecia pentru 5, 7 sau 10 zile in funcție de destinația aleasă”.

”Insula Eghina cred ca este una din locațiile preferate de greci”.

”Cei bogați merg prin Mykonos, alții preferă insule mai cunoscute sau mai puțin cunoscute, cum ar fi Serifos, Ithaki, etc. Dar foarte mulți însă nu agreeaza marea, (de ex soțul meu), și atunci cu orice ocazie merg în străinătate (Italia este foarte iubită de greci, merg mulți prin Milano sau Roma la cumpărături, sau mulți merg prin croaziere - Norvegia, Veneția, etc). Alții merg prin locuri îndepărtate: Asia, America (vorbesc de cei cu bani). Cei fără bani merg și ei pe unde pot! De exemplu autobuzele vara sunt pline de tineri care coboară din centrul Atenei la noi în Voula sau Varkiza pentru a merge la plajă”

”O să vă surprindă dar unii preferă Bulgaria”, sunt câteva dintre comentarii.

”Unde nu sunt români, adică în Mamaia”

Postarea a dat curs și multor comentarii ironice și glume pe seama litoralului românesc.

”În Mamaia, că au bani, își permit”

”Într-un loc în care nu sunt români, deci în Mamaia”

”Vin în România, apoi se întorc la ei și nu fac ce au văzut la noi”

”La socri, în Moldova”, sunt câte ...citeste mai departe despre "Unde preferă grecii să meargă în concediu? ”În Mamaia, că au bani, își permit”" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.