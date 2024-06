Un city break in Atena cat o vacanta de 7 zile

Daca nu ai plecat intr-un sejur de 7 nopti la mare vara aceasta, poti alege un city break in Atena, una dintre capitalele vedeta pentru vara 2016.

Desi s-ar putea sa ti se para greu de crezut, e bine sa stii ca ai zeci de plaje in apropierea Atenei unde poti sta la plaja si inota fara sa simti zapuseala, gradini nationale si parcuri unde te poti plimba daca vrei putina umbra, o viata de noapte atragatoare, restaurante si terase deschise pana noaptea tarziu, o lista generoasa de obiective turistice pe care le poti vizita, dar si excursii optionale de o zi spre unele dintre cele mai pitoresti insule. In felul acesta, Atena devine usor destinatia city break care iti ofera o mie de posibilitati. Tot ce trebuie sa faci e sa profiti cat mai mult de orele petrecute acolo. In plus, daca verifici starea vremii pentru luna august, o sa observi ca nu exista o capitala mai insorita decat Atena. In prima parte a lunii, temperaturile ajung pana la 35 ⁰C, in timp ce in a doua parte a lunii august nu depasesc 32 ⁰C.

Cele mai importante ruine antice din Grecia

Foto: Shutterstock.com

Din momentul in care vezi Acropolele, stii ca ai ajuns intr-un loc cu o istorie coplesitoare, intr-o lume care a fost condusa de zei in urma cu mii de ani, asa ca situl arheologic e unul dintre obiectivele turistice pe care nu ai vrea sa-l ratezi intr-un city break in Atena. Chiar daca e doar o lume de ruine si piatra, are un farmec aparte, poate pentru ca in Teatrul lui Dionysos a inceput tragedia antica, poate datorita arhitecturii magnifice a Pantheonului sau privelistii deasupra orasului. La Acropole, pe drumuri de marmura si pietre sculptate in urma cu doua mii de ani te incarci de energie. Un bilet de intrare la Acropole costa 20 euro, iar daca esti student, poti plati doar jumatate din pret.

Dupa ce ai vizitat Acropolele, ai putea cobori la pas spre Plaka, cartierul cu zeci de magazine, terase si restaurante care te imbie sa nu mai pleci. Pe strada pietonala de-o parte si de cealalta sunt copaci infloriti si vanzatori ambulanti care vand fistic, porumb prajit si tot felul de dulciuri. In Plaka gasesti miere, produse cosmetice cu ulei de masline si unele dintre cele mai delicate si speciale bijuterii pe care o sa le vezi vreodata. Desi se spune ca e un cartier dedicat turistilor, preturile sunt foarte accesibile, iar suvenirurile diverse. La cateva minute distanta de strazile pline cu plante ornamentale si copaci infloriti, deasupra Pietei Syntagma, piata centrala a Atenei, e cladirea Parlamentului din Atena, unde te poti uita la schimbarea garzilor. De acolo poti vizita Olympieionul si Gradinile Nationale din Atena, un loc cu adevarat splendid, care seamana cu o gradina exotica. Pe aleile din gradina e multa liniste, asa ca merita sa te opresti cel putin o ora.

Daca e sa vizitezi un singur muzeu atunci cand esti pe fuga intr-un city break in Atena pe timpul verii, cand esti mai interesat de mare si soare decat de obiective turistice, as spune ca trebuie sa te opresti cel putin la Muzeul National de Arheologie, poate chiar in miezul zilei, cand soarele de afara e prea puternic, iar inauntru e racoare. Muzeul National de Arhitectura din Grecia e unul dintre cele mai importante muzee de acest fel din lume si include mii de exponate ce se intind pe o perioada de 3.000 ani. Il gasesti in apropierea Pietei Omonia.

Plaja, croaziere si cinema in aer liber

Foto: Shutterstock.com

Daca ajungi intr-un city break in Atena vara, ar fi pacat sa nu profiti de plajele din apropierea capitalei sau sa nu pleci intr-o croaziera pe una dintre insulele din apropiere, tocmai pentru ca ai Marea Egee aproape. Tramvaiul care merge de-a lungul coastei e plin mai tot timpul de localnici si turisti care merg sa se relaxeze sau sa inoate pe una dintre plajele special amenajate. Voula, la doar o ora distanta de centru, e unul dintre locurile preferate de tineri. Sunt numeroase terase si baruri printre care si Banana Beach, unde nu trebuie sa platesti pentru sezlong in timpul saptamanii, ci doar sambata si duminica in timpul sezonului.

Poti consuma bere pe plaja sau lua pranzul cu doar 10-15 euro. Plaja e cu nisip fin si intrarea in mare nu e abrupta, asa ca poti merge acolo chiar si insotit de copii. La doar o ora distanta de Atena simti ca ai ajuns pe o insula greceasca pentru ca ai toate facilitatile de care ai nevoie, si in felul acesta un city break in Atena seamana tot mai mult cu un sejur de 7 zile la mare. Daca vrei sa petreci o zi la plaja, e recomandat sa folosesti o crema cu protectie ridicata pentru ca soarele din Grecia e foarte puternic. Incearca berea locala, Mythos sau Vergina.

Daca esti indragostit de mare si iti place sa navighezi, o a doua optiune e sa alegi o croaziera care te poarta pe trei dintre cele mai frumoase insule din apropierea Atenei: Aegina, Poros si Hydra. Pe oricare dintre ele poti merge la plaja si poti inota. Iar cand vine vorba de mancare, salatele grecesti, pestele proaspat sau calamarii prajiti sunt parca si mai gustosi decat preparatele din restaurantele Atenei. In cazul in care stai intr-un cartier nu tocmai central, incearca un restaurant de familie sau o taverna unde ai observat ca e mai tot timpul plin. E aproape sigur ca o sa ai parte de o surpriza placuta, chiar daca locul, ceva mai obscur, nu are un certificat de excelenta de la TripAdvisor.

Cu siguranta Atena te va cuceri cand o sa-ti dai seama ca zilele si noptile sunt foarte lungi. Localnicii ies pe terase si iau cina la 10 seara si raman mult timp in oras, asa ca te poti plimba pe strazi pana la ore foarte tarzii. O sa ai senzatia ca esti in mijlocul zilei. Pietele centrale sunt mai intotdeauna aglomerate si pline de tineri care asculta muzica sau canta ei insisi.

O alta traditie extrem de frumoasa in Atena e cinema-ul in aer liber, unde cu doar 6-8 euro poti petrece doua ore sub cerul instelat urmarind un film intr-un cadru cu totul deosebit. E o experienta pe care o poti incerca intr-o seara cand te intorci de la plaja sau dintr-o croaziera. Zeci de ecrane sunt imprastiate peste tot prin Atena, iar printre cele mai populare locuri unde ai putea merge se numara Cine Theseion cu vedere spre Acropole, unul dintre cele mai vechi cinema-uri in aer liber, si Cinema Paris, din cartierul Plaka. De multe ori, noaptea adie briza si e o temperatura foarte placuta afara, asa ca nu prea ai niciun motiv sa parasesti orasul decat la ore foarte tarzii. Atenienii adora sa stea in oras dupa lasarea serii, asta si pentru ca temperaturile din miezul zilei sunt uneori destul de greu de suportat.

Sfaturi utile daca alegi un city break la Atena

Foto: Shutterstock.com

Biletele de avion spre Atena sunt destul de accesibile ca pret in luna august si sunt chiar si doua curse charter pe zi cu plecare din Bucuresti, asa ca poti zbura oricand. Cele mai ieftine bilete de avion pot fi cumparate in timpul saptamanii. Cand esti deasupra Marii Mediterane si vezi apele turcoaz care depasesc cu mult partea continentala, stii deja ca ai facut cea mai buna alegere pentru un city break de vara.

Dupa ce ai ajuns in aeroport, trebuie sa iti cumperi un bilet pentru metrou sau autobuz pana in centrul orasului. Daca cumperi bilete de metrou pentru 3 sau 4 persoane, pretul final e mai ieftin cu 2 euro, din pretul standard de 10 euro. Daca alegi sa mergi cu autobuzul pana in centrul orasului, platesti doar 6 euro pentru bilet. Studentii platesc doar jumatate din pret si au reducere la majoritatea obiectivelor turistice din oras.

Daca nu stai in centrul orasului, in apropiere de Piata Syntagma sau in cartierele Plaka, Acropolis sau Monastiraki, te-as sfatui sa iti faci un abonament pentru 5 zile pe toate mijloacele de transport in comun care costa doar 9 euro, mai ales daca prinzi un weekend prelungit in Atena. Acelasi abonament il poti folosi si ca sa ajungi la plaja, cu tramvaiul. In felul acesta, iti poti pune deoparte cateva zeci de euro pe care nu-i mai cheltui pe bilete si taxi-uri ca sa iei feribotul spre Aegina (18 euro dus-intors) sau ca sa pleci intr-o croaziera de o zi pe Aegina, Poros si Hydra, excursie care te ajunge in jur de 60 euro.

In ultima zi, asigura-te ca ajungi din timp la aeroport si la poarta de imbarcare. Daca mergi cu autobuzul, ai timp sa iti iei ramas bun de la o lume ce pare binecuvantata si feerica, cu dealuri inca arse de soare, dar si cu plantatii de maslini care se intind pe cativa kilometri, pe care le vezi chiar inainte sa ajungi la aeroport. Daca mai ai timp de pierdut inainte de check-in, poti urmari avioanele care decoleaza spre toate destinatiile din lume.

