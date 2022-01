Jana nu e moartă

Am crezut ca pandemia ne va face mai buni. Ca vom realiza dintr-o data in ce haos existential intrasem, calare pe racheta care ducea omenirea spre haul apocaliptic. Ca planeta va deveni mai curata, dupa ce am avut grija s-o facem mai uscata. Ca vom invata sa ne (mai) abtinem de la prostii, sa fim mai cumpatati, sa calatorim mai cu cap.

Doi ani mai tarziu, iata-ne "privind in sus", intr-un scenariu de film la care cu mare succes ne hahaim din canapea, impartiti in doua echipe ce se urasc de moarte, despartite de un ser ce ar trebui sa salveze vieti. Daca am pune totul intr-un serial de comedie, Seinfeld ar deveni istorie. Doar ca nu e nimic comic in tot ceea ce traim: planeta e si mai murdara, crize de tot felul bat la usa, nu ne mai abtinem de la nimic, cumpatarea scrasneste din dinti sub masca, iar de calatorit...

De calatorit, calatorim in continuare. Industria asta s-a transformat insa, dintr-un flamingo superb, dintr-un paun care-si rotea cu nesat coada multicolora, dintr-o closca uriasa, ce nu mai stia sa-si numere ouale de aur, intr-o pasare Phoenix schioapa, cu penajul murdar, care pare sa fi consumat atat de mult alcool ca sa scape de depresia in care a bagat-o carcalacul invizibil, incat starneste mila.

Calatoriile continua, cu sau fara Covid

Oamenii calatoresc de mii de ani si o vor face in continuare, cu sau fara Covid. Doar ca pandemia a transformat turismul intr-un animal hamesit si haotic. Am avut mai intai "turismul pe culori", dupa semaforul care permitea accesul acolo sau dincolo. Asa s-au ivit destinatii ad-hoc, luate cu asalt de hoardele obisnuite sa plece "undeva". Am manelizat Zanzibarul, am mamaizat Maldivele, probabil daca Tahiti ar fi costat doi lei si ar fi primit turisti, l-am fi afumat si p-ala cu niste mici, de s-ar fi intors Gauguin in mormant de pofta. Asa au aparut charterele de destinatii exotice, specie necunoscuta in epoca pre-pandemica, in care dinozaurii de Grecia si Turcia dominau Carpatii cu flacarile lor.

A venit apoi randul turismului "pe certificat". Segregarea vaccinarii a mai redus, volens-nolens, din poftele poporului, nevoit sa se imbulzeasca pe plajele chinuitului Litoral, unde oricum totul e ca intr-un tablou iesit din pensula unui pictor dement, pe care nu-l intelege nimeni. Turismul intern a prosperat, dar din necesitatea adaptării la vremuri, nu din vreun plan magistral scornit de autoritățile pentru care oricum această industrie pare că nu există. Niciun proiect major, nicio viziune, nicio campanie. Avem o țară aridă, de ce naiba s-o vadă cineva?

Una peste alta, noul sezon se apropie cu pași timizi. Unde vom pleca la vară? Vom lua din nou cu asalt Litoralul? Ne vom roti din nou prin țară, înjurând lipsa de șosele late? Vom burduși chartere spre noi destinații scornite de agențiile cu idei – poate Pakistan sau Insulele Feroe? Vom scăpa brusc de Covid și porțile turismului cotropitor de odinioară se vor redeschide? Vorba lui Mărgineanu: Jana nu e moartă, Jana se transformă. Hai să vedem ce-o mai taie capul!

Eddie Țone are o experiență de peste 25 de ani în jurnalism, timp în care a condus mai multe reviste de lifestyle masculin, dar a activat și în presa de sport. Cu o pasiune fără limite pentru călătorii și pentru descoperirea de locuri noi, Eddie este proprietarul revistei online TukTuk, unul dintre cele mai citite site-uri de călătorie și turism din România.

