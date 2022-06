Satul celor 1.000 de pivnițe. Comoara turistică din Bihor puțin promovată în România FOTO

In Bihor, in zoan Vaii Ierului, in apropiere de limita cu Satu Mare exista o veritabila comoara putin promovata. Este vorba despre Salacea, satul celor 1.000 de pivnite, localitate cu o veche traditie in cultivarea vitei-de-vie si productia de vin.

Primele pivnite din sat dateaza din anul 1773. Dupa ce vechea vechea fabrica de caramida din zona s-a inchis, au aparut alte sute de pivnite. Asa s-a ajuns la 1.000 astfel de astfel de depozite, mai multe decat toate casele din comuna.

In prezent, in Salacea exista aproximativ 970 de pivnite sapate in deal, alcatuind asa-zisa strada a pivnitelor. Usa acestor pivnite este un element unic, din cele 970 de usi, nu exista una la fel, fiecare fiind realizata intr-un stil propriu. Pivnitele sunt sapate in pamant, apoi construite din beton sau piatra, unele in forma de crama. In ele sunt oranduite cu mult simt estetic butoaiele si damigenele cu vin.

Foto: salacea.ro

Primaria Salacea incearca sa atraga fonduri pentru promovarea zonei si includerea ei intr-un circuit turistic. In zona gasesti insa cu greu cazare, singura posibilitate sunt pensiunile aflate in comunele mai mari sau chiar la Oradea, aflata la 60 de km distanta. Turistii care ajung in aceste locuri pot degusta si cumpara vin la pretul de 10 - 15 lei litrul. Pivnitele de pe Valea Ierului s-au transmis din generatie in generatie, multe dintre ele fiind vandute precum casele, fiind cautate chiar si de maghiari din Ungaria.

Foto: salacea.ro

Satul Salacea are o vechime de peste o mie de ani, fiind datat in anul 1067, sub denumirea de Zolos, care, in limba slavona, inseamna drumul sarii. La inceput, pivnitele erau folosite ca magazii de depozitare a sarii, Salacea reprezentand un nod important in drumul sarii provenite din nordul Transilvaniei.

Ulterior a atras cultivatori de vita de vie, iar calitatea vinului obtinut aici a dus la "ridicarea" localitatii la rang de oras, mentinut din anul 1200 si pana aproape de 1800. Aici se producea un soi unic de vin, denumit Bakator, care a ajuns pana la Curtea de la Viena. La acea vreme, orasul numara 3.000 de locuitori. In zilele noastre, satul are putin peste 2.000 de locuitori, marea majoritate de etnie maghiara.

Foto: salacea.ro

In Salacea se afla si unul dintre cele mai vechi poduri de piatra din aceasta zona a tarii. Pe sub acest pod curgea odinioara apa ...citeste mai departe despre "Satul celor 1.000 de pivnite. Comoara turistica din Bihor putin promovata in Romania FOTO" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.