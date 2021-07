Top 6 cele mai mari malluri din lume

Siam Paragon este unul dintre cele mai mari malluri din Tailanda, dar si din lume. Acest centru comercial gazduieste o gama larga de magazine si restaurante, precum si un complex de cinematografe (multiplex), acvariul Siam Ocean World, o galerie de arta (Thai Art Gallery) si o sala pentru concerte de opera. De asemenea, aici poti gasi un centru de bowling si unul de karaoke.Berjaya Times Square este un complex de turnuri gemene din Kuala Lumpur, Malaezia, ce gazduieste un centru comercial si doua hoteluri de cinci stele. Cu o suprafata de 700,000 m, este in prezent a cincea cea mai mare cladire din lume. Mallul are peste 1000 de magazine, 65 de restaurante si numeroase centre de divertisment precum Cosmo's World, cel mai mare parc de distractii interior din Asia, precum si primul cinema IMAX 2D si 3D din Malaezia.Situat pe partea europeana a Istanbulului, in Turcia, mallul Istanbul Cehavir s-a deschis in 2005. Este cel mai mare centru comercial din Europa, gazduind peste 400 de magazine si restaurante. Alte facilitati includ o scena mare pentru evenimente, 12 sali de cinema, un centru de bowling, un rollercoaster si alte facilitati de divertisment.4. SM MegamallSM Megamall si-a deschis portile in 1991, se afla in Metro Manila, Filipine si este unul dintre cele mai mari malluri din lume. Aproximativ 800,000 de oameni calca pragul acestui centru comercial in fiecare zi, iar capacitatea sa maxima este de 4 milioane de persoane. SM Megamall este format din doua cladiri principale. In cladirea A se gasesc sali de cinema, un complex de bowling, restaurante si un magazin imens de jucarii, iar in cladirea B magazine ce comercializeaza diverse articole. Cele doua cladiri sunt conectate printr-un pod de-a lungul careia se gasesc diferite restaurante, fast-food-uri, patiserii etc.West Edmonton Mall din Edmonton, Alberta, Canada a fost cel mai mare mall din lume din 1981 pana in 2004 si este in prezent cel mai mare centru comercial de pe continentul american. Gazduieste in jur de 800 de magazine si restaurante, cel mai mare parc de distractii acvatic interior din lume si un patinoar. Alte atractii includ un teren de golf in miniatura, sali de cinema si un centru de bowling.Dubai Mall face parte din complexul Burj Khalifa, cea mai inalta structura construita vreodata de om. Cu o suprafata de 502,000 m(echivalentul a 50 de terenuri de fotbal), acest mall gazduieste peste 1200 de magazine, inclusiv cel mai mare magazin de dulciuri din lume, un patinoar, un centru de jocuri, un hotel de cinci stele, 22 de sali de cinema si 120 de restaurante si cafenele. Mai mult, aici gasesti unul dintre cele mai mari acvarii din lume.