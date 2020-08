Studiu GLAMI.ro: 1 din 3 romani nu merge in vacanta de vara anul acesta si face doar cumparaturi de sezon esentiale

GLAMI Fashion (Re) search

www.glami.ro

Studiul "COVID-19 - A doua zi" a avut ca scop identificarea schimbarilor in obiceiurile de cumparaturi si comportamentul consumatorului in cadrul perioadei de alerta in Romania, cand au fost diminuate conditiile de carantina si de izolare, iar romanii au avut posibilitatea de a calatori si chiar de a-si planifica vacanta.Cateva alte chestiuni pe care le abordeaza studiul se refera la planificarea bugetara pentru perioada viitoare, impartirea cumparaturilor intre magazinele online si magazinele fizice pe tot parcursul verii - toamna anului 2020, planificarea pentru noul an scolar.Studiul complet il puteti gasi aici:Intrebati daca mai planifica sau nu sa plece in vacanta anul acesta,, din cauza pandemiei COVID-19.15% nu sunt siguri si 9% au declarat ca vor pleca in vacanta in strainatate, deoarece nu se tem de virus.In ceea ce priveste preferintele pentru destinatii (mare vs. munte),, in timp ce(drumetie, ciclism etcetera) si 4% pentru ambele.Referitor la cumparaturile de sezon,(precum costume de baie, sandale, pantaloni scurti, tricouri), in timp ce 20% au raspuns ca vor achizitiona produse noi, deoarece au nevoie de relaxarea oferita de o vacanta de vara.GLAMI Romania a fost lansat in iunie 2017. Primul motor de cautare e-fashion din Romania are peste 300 de magazine partenere inregistrate pe www.glami.ro si peste 700.000 de produse de la +12.000 de marci.La nivel mondial, platformele GLAMI sunt vizitate de peste 45 de milioane de utilizatori in fiecare luna. In cele 15 tari in care opereaza GLAMI, exista +7 milioane de utilizatori care urmaresc activ continutul social media pe canalele GLAMI.Proiectul de cercetare GLAMI Fashion (Re) search poate fi gasit aici: