Stațiunile de schi ascunse ale Europei. Puțini turiști au auzit de ele, dar sunt iubite de localnici FOTO

Iubitorii de schi deja își pun la punct vacanțele pe pârtie, iar Europa nu duce lipsă de astfel de destinații. Totuși, cele mai populare din cu două dezavantaje majore: sunt foarte aglomerate și foarte scumpe.

Europa are și stațiuni de schi ascunse, care deși sunt extraordinare, par să fi fost ratate de mai toți turiștii și cunoscute mai degrabă de oamenii locului, potrivit CNN Travel.

1. Val d'Anniviers, Elveția

O vale liniștită cu sate tradiționale, munți înalți și un domeniu schiabil extins. Găzduiește cinci mici stațiuni puțin comerciale, iar zona a câștigat recunoaștere datorită legăturii cu Grimentz și Zinal prin telecabină.

The sunny #ski region of St. Luc and Chandolin is the biggest in the Val d'Anniviers https://t.co/yr2vweAmiF pic.twitter.com/byWoXpQmSP— Ski Transfer Finder (@skitransfers) January 5, 2016

Val d'Anniviers conditions de ski exceptionnel pic.twitter.com/t33XP2PXK6— Conte Daniel (@dcrc60) December 4, 2016

2. Champoluc, Italia

Farmecul italian, priveliște către Matterhorn și prețuri mici. Zona de schi este ideală pentru schiorii la un nivel mediu și are legături cu Gressoney și Alagna.

Winter Sun ☀️ #Champoluc #Italy pic.twitter.com/Pi0Z1aM9rW— Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) February 8, 2020

A gorgeous sunny morning in Champoluc #positivelywarm pic.twitter.com/6A1tGrcxnK— Adam Wilkins (@blazefanwilk) February 4, 2019

3. Warth-Schrocken, Austria

Un sat peste care timpul nu a trecut, cu pârtii liniștite, zăpadă grozavă și legături cu zona de schi Arlberg. Prețurile sunt foarte bune, iar vedeta este telgondola care leagă Warth de luxosul Lech.

A foot (30cm) of fresh snow reported in the Arlberg @WarthSchrocken, 2-25cm elsewhere across the Alps pic.twitter.com/kxI7BdKi68— Snow Forecast.com (@SnowForecast) January 3, 2016

Warth-Schrocken in maart. Geweldige condities. pic.twitter.com/rncUUo4C4l— Raymond Bakema  (@RJBakema) March 9, 2013

4. Sainte Foy, Franța

Un refugiu comparativ cu nebunia caracteristică stațiunilor populare, ideal pentru familii. Zona de schi se ridică de la 1.550 de metri la 2.620 de metri și are doar șase teleschiuri, dar pârtiile sunt numai bune.

Still searching for the ultimate Christmas present? How about a ski trip to Sainte Foy? https://t.co/qCmlpGftuO pic.twitter.com/w0ig1jmj59— Legend (@OurLegendUK) December 20, 2016

5. Hochkoenig, Austria

Pârtii de s ...citeste mai departe despre "Stațiunile de schi ascunse ale Europei. Puțini turiști au auzit de ele, dar sunt iubite de localnici FOTO " pe Ziare.com

