Paradisul turistic în care inflația a ajuns la 70% iar prețul alimentelor a crescut cu 84%

Una dintre cele mai frumoase tari din lume, recunoscuta pentru peisajele sale naturale de exceptie, trece printr-o criza economica de proportii.

Luna trecuta inflatia a atins 70%, iar pretul alimentelor a crescut 84% in Sri Lanka, tara grav afectata de criza interna. In acelasi context, pretul produselor nealimentare a crescut cu 54%, informeaza Reuters.

In luna iulie, in Sri Lanka au avut loc proteste violente la capatul unor manifestari prelungite, oamenii invadand resedinta presedintelui tarii, care a fugit de teama acestora.

Sri Lanka, numita si Insula Verde, este o destinatie turistica foarte populara, gratie reliefului sau, dar si iesirii pe care o are la Oceanul Indian. Totodata, preturile erau in aceasta zona mult mai mici fata de alte paradisuri exotice, insa instabilitatea si inflatia au ruinat, cel putin pe moment, acest paradis exotic. ...citeste mai departe despre "Paradisul turistic in care inflatia a ajuns la 70% iar pretul alimentelor a crescut cu 84%" pe Ziare.com

