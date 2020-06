Printre cei care vor urca pe scena in aer liber de pe Splaiul Unirii 225 (in incinta Hop Garden) se numara Cosmin Nedelcu (Micutzu), Bordea, George Tanase, Radu Bucalae, George Adrian Mane Voicu, Elena Voineag, Teodora Nedelcu."N-am mai stat departe de scena atat de mult de cand am avut accidentul pe Valea Oltului. Cateodata ne mai prinde bine si noua cate o pauza, dar de data asta a fost prea de tot.Vestea cu privire la noile masuri de relaxare a venit ca o mare surpriza pentru toti artistii. Nu ne asteptam sa se dea drumul atat de repede la show-urile in aer liber. Incerc sa-mi temperez entuziasmul si sper ca oamenii din public sa fie si ei cumpatati si intelegatori cand vine vorba de respectarea normelor de siguranta", a declarat Cosmin Nedelcu (Micutzu).Artistii promit show-uri incendiare, glume scrise cu truda si portii sanatoase de umor."Incepem pe 5-7 iunie cu trei seri de maraton, in care comediantii vor avea ocazia sa-si reintre in mana dupa trei luni de pauza. Daca totul decurge bine, incet - incet, vom umple toate zilele saptamanii cu show-uri de stand-up, improvizatie, open mic si alte show-uri de divertisment pe care le aveam in mod normal in club", a declarat Catalin Cretu, impresar artistic.El spune ca apreciaza masura adoptata de Guvern, dar asteapta "detalii suplimentare cu privire la normele de organizare a spectacolelor in aer liber, pentru ca inca exista nelamuriri"."Daca avem o terasa, care are si o scena pe care urca un artist, functionam dupa normele adresate activitatilor de alimentatie publica in spatii deschise sau dupa cele referitoare la adunarile publice? E o intrebare care planeaza in jurul acestui subiect si care speram sa primeasca raspuns cat mai curand", a precizat Catalin Cretu. ...citeste mai departe despre " De azi se reiau spectacolele de stand-up comedy. Maraton in Bucuresti " pe Ziare.com