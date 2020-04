Schimbare majora la Oscaruri: Vor fi admise filme lansate in streaming, dupa ce epidemia a inchis cinematografele

Schimbarea temporara, care se va aplica numai pentru editia de anul viitor a Oscarurilor si va expira cand cinematografele din Statele Unite vor fi redeschise, a fost anuntata printr-un comunicat emis de Academia americana de film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), noteaza Reuters.Anterior, un film trebuia sa fie proiectat intr-un cinematograf in Los Angeles timp de cel putin sapte zile pentru a fi eligibil pentru Oscar."Academia crede cu tarie ca nu exista o cale mai buna de a trai magia filmelor decat ca acestea sa fie vazute in cinematografe. Angajamentul nostru in aceasta privinta ramane neschimbat si neclintit.Cu toate acestea, tragica pandemie istorica de COVID-19 face necesara aceasta exceptie temporara la regulile noastre de eligibilitate la premiile noastre", au transmis presedintele David Rubin si directorul executiv Dawn Hudson, cu referire la boala cauzata de noul coronavirus.Platformele de streaming precum Netflix au produs schimbari la Hollywood prin atragerea vedetelor de prima clasa, printre care Robert De Niro si Martin Scorsese, si realizarea unor productii premiate, precum lungmetrajul "Roma", desemnat in 2019 cel mai bun film intr-o limba straina, care au rivalizat cu ceea ce pot oferi studiourile traditionale de film.Cinematografele din Statele Unite au fost inchise la jumatatea lunii martie, determinand amanarea marilor lansari de film. Cele trei lanturi principale de cinematografe - AMC, Regal si Cinemark - au anunta ca nu preconizeaza redeschiderea pana la sfarsitul lunilor iunie sau iulie.Unele filme, inclusiv animatia "Trolls World Tour" de la Universal Pictures, au fost lansate direct pe platforme de streaming sau video la cerere.Universal va face acelasi lucru cu viitoarea comedie a regizorului Judd Apatow "The King of Staten Island", in timp ce Disney a anuntat ca va lansa filmul fantastic "Artemis Fowl" pe platforma sa de streaming Disney+, in loc sa astepte redeschiderea cinematografelor. Alte astfel de lansari se preconizeaza ca vor urma.Urmatoarea editie a Oscarurilor, cele mai importante premii din industria filmului, este programata sa se desfasoare ...citeste mai departe despre " Schimbare majora la Oscaruri: Vor fi admise filme lansate in streaming, dupa ce epidemia a inchis cinematografele " pe Ziare.com