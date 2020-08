Romanii care merg in Grecia: "Nu e coada la vami", "M-au intrebat doar de unde venim"

"Buna dimineata grup. Revin cu informatii... Numai ce am ajuns acasa din Lefkada, pe ruta Macedonia - Serbia - RO. Drumul este incredibil de liber, fara nicio coada in vami. Am fost singura masina la Gevgelia si singura masina in vama la sarbi. M-au intrebat de unde venim. ATAT. Doar la Moravita am avut o masina in fata, cu numere de Elvetia. Totul a durat 5 minute. Doamna de la DSP, ne-a intrebat de unde venim, ne-a luat temperatura, ne-a scris intr-un registru seria de CI, a notat temperatura si de unde venim. Atat. Am facut 13 ore din Lefkada pana in fata casei", scrie o turista pe grupul de Facebook , in urma cu 9 ore.Aceasta este experienta mai multor romani, care s-au mirat de usurinta cu care au ajuns in Grecia."In vama Kulata (la ora 18:40) am stat foarte putin, era gol! Am fost testati faringian toti 3 din masina, a durat foarte putin aceasta testare", marturiseste un alt turist."Buna dimineata din Grecia! In 5 minute am trecut, nu era nici o masina in fata noastra (vama Kulata). A fost testata doar o persoana", mai scrie un barbat.Toate persoanele care calatoresc in Grecia, pe cale terestra si maritima, prin toate punctele de trecere a frontierelor cu statele vecine Republicii Elene, inclusiv Kulata-Promachonas, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriu.Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie prezentate in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective.Prezentarea, la frontierele aeriene, a unui certificat care sa ateste rezultatul negativ al testului COVID-19 nu exclude procedura testarii aleatorii si nici completarea formularului electronic PLF/Passenger Locator Form si prezentarea codului QR. ...citeste mai departe despre " Romanii care merg in Grecia: "Nu e coada la vami", "M-au intrebat doar de unde venim" " pe Ziare.com