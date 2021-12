Cât costă Revelionul pe Valea Prahovei. Un sejur la un hotel de patru stele din Sinaia, mai scump decât în Austria

Hotelierii de pe Valea Prahovei au pregătit pachete turistice pentru Revelion, oferind oaspeţilor, de la cină festivă cu muzică live, până la acces la SPA sau tombole cu premii constând în excursii la munte sau la mare. Preţurile unei vacanţe de final de an pentru două persoane, la un hotel de patru stele, ajung să depăşească 7000 de lei. Pentru turiştii cu buget redus, preţurile pornesc de 1600 de lei de persoană pentru patru nopţi de cazare.

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova a centralizat tarifele pachetelor turistice pentru anul acesta de Revelion. La fel ca şi în anii trecuţi, preţurile pentru cazare la munte sunt mult mai mari decât în restul anului şi sunt comparabile sau chiar mai scumpe decât cele din staţiuni cunoscute la nivel european.

„Un hotel de patru stele din Sinaia are in oferta pentru camera dublă timp de 4 nopti doua persoane / 5247 Ron si pentru 5 nopti doua persoane/ 5580 Ron. Oferta pentru apartament timp de 4 nopti doua persoane/ 6633 Ron si pentru 5 nopti doua persoane /7050 Ron. Preţul include cazarea începând cu data de 30.12.2021, micul dejun cu excepţia 01.01.2022 (cand va fi brunch), masa festivă de Revelion cu muzică LIVE şi invitaţi surpriză, brunch şi cina în 01 ianuarie 2022 cu muzică LIVE. - Tombola cu premii constând in sejururi la munte şi la mare. Facilităţi extra saună, jacuzzi, salină (tinand cont de restrictiile pandemiei), internet wireless şi parcare în limita locurilor disponibile”, transmite APDT Prahova într-un comunicat dat publicităţii marţi.

Tarifele publicate pe unul dintre cele mai mari portaluri de oferte turistice se dovedesc a fi mai mari la Sinaia decât la Innsbruck, în Austria.

Astfel, în timp ce o cameră de tip „buget”, fără balcon, într-un hotel de patru stele din Sinaia, cu mic dejun inclus, costă 6116 lei pentru două persoane, din 30 decembrie până pe 4 ianuarie, la Innsbruck, o cameră dublă sau twin într-un hotel de patru stele, cu mic dejun inclus costă în aceeaşi perioadă, 5.612 lei. Iar la Bansko, în Bulgaria, un pachet turistic pentru două persoane, în aceeaşi perioadă, costă şi 3404 lei, cu mic dejun şi cină incluse.

Pe Valea Prahovei, tarifele pentru turiştii cu mai puţine pretenţii de Revelion, sunt de câteva sute de euro de persoană, pachetul incluzând patru nopţi de cazare şi masă festivă. ...citeste mai departe despre "Cât costă Revelionul pe Valea Prahovei. Un sejur la un hotel de patru stele din Sinaia, mai scump decât în Austria" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.