REPORTAJ Cel mai ieftin city break de 5 stele, la doar 120 km de Bucuresti, costa 60 de euro

Centrul orasului este plin de cladiri de peste 100 de ani, care au fost renovate cu fonduri europene, iar pe malul Dunarii s-a amenjat un parc ideal pentru cei care vor sa se relaxeze la umbra mestecenilor batrani.Orasul nu este la fel de atragator precum orasele de pe malul marii, dar are o multime de activitati si atractii turisticice cu care iti poti umple timpul daca vrei sa vii departe de aglomeratia marilor orase pentru a-ti incarca bateriile.Intr-o discutie cu primarul orasului, Yuliyan Naydenov, acesta ne-a povestit ca are planuri mari pentru orasul sau. Dar in momentul de fata, principala problema este ca orasul nu are un feribot al sau. Ambele feriboturi care sunt in zona apartin Romaniei, iar acestea duc direct la Ostrov.Atractii turistice in SilistraMini-delta Dunarii bulgareascaBulgaria are propria Delta a Dunarii. Aceasta se numeste Rezervatia Naturala Srebarna, singurul loc din tara unde puteti vedea pelicani. Rezervatia se afla la doar 16 km de Silistra, distanta ce poate fi strabatuta pe bicicleta.Cetatea Medjid TabiaFortareata turca Medjid Tabia vegheaza orasul Silistra de pe dealurile ce inconjoara orasul si ofera un peisaj absolut fabulous asupra Dunarii. Aceasta este cea mai bine pastrata dintre cele 6 puncte de intarire a sistemului de fortificatii turcesc, care a jucat un rol important in Razboiul din Crimeea si in Razboaiele ruso-turce (anii 1853-1856 si 1877-1878).Mormantul RomanUnul dintre putinele astfel de obiective de pe teritoriul Bulgariei isi asteapta calatoriisa-si spuna istoria veche de mai bine de 16 secole, in conditiile in care Silistra dateaza inca de acum 1900 de ani.Acestea sunt doar cateva dintre locurile fabuloase pe care aceasta parte a Bulgariei are sa le ofere! Trebuie doar sa va doriti un altfel de city break departe de agitatia marilor orase.Orasul este curat, dar are nevoie de imbunatatiri