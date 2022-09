România a intrat cu un oraș în topul celor mai bune destinații europene în 2022. Unde au ales oamenii să meargă în vacanță

Un site de travel a realizat un top al celor mai bune destinatii de vacanta din Europa pentru 2022.

Topul a fost realizat cu voturile a peste o jumatate de milion de calatori din 182 de tari.

In top 20 a intrat si un oras din Romania. Este vorba despre Oradea, care a fost plasat pe locul 6.

Clasamentul este format din cele mai bune destinatii europene de vizitat, perfecte pentru un city break, o vacanta insorita, o escapada romantica, cumparaturi, cultura sau natura.

Top 10:

1. Ljubljana, Slovenia2. Marbella, Spania3. Amiens, Franta4. Plovdiv, Bulgaria5. Leuven, Belgia6. Oradea, Romania7. Londra, Marea Britanie8. Nijmegen, Olanda9. Regio Lahti, Finlanda10. Istanbul, Turcia

Oradea, locul 6

Oradea este considerat unul dintre cele mai frumoase orase din Romania si este pe locul 6 in topul destinatiilor europene din 2022, potrivit europeanbestdestinations.com.

Oradea este un oras care poate fi vizitat in orice anotimp si se bucura de un peisaj arhitectural impresionant.

Situat la granita de vest a Romaniei, la doar 490 km de Viena, Oradea are o influenta a Occidentului in istoria sa. Patrimoniul arhitectural din Oradea este atat de unic, incat orasul a fost votat cel mai frumos oras Art Nouveau din Europa, mai scrie sursa citata.

Oradea este orasul tinerilor, al sanatatii si al relaxarii si a fost votat "Cel mai frumos oras din Romania".

Oradea este destinatia perfecta pentru turistii care vor un city break. Dependentii de cultura se pot bucura de o gama impresionanta de expozitii in muzeele locale si se pot relaxa in timpul unuia dintre spectacolele Filarmonicii sau ale Teatrului National din Oradea. ...citeste mai departe despre "Romania a intrat cu un oras in topul celor mai bune destinatii europene in 2022. Unde au ales oamenii sa mearga in vacanta" pe Ziare.com

