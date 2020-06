O vacanta all inclusive la un hotel de trei stele in Mamaia, de trei ori mai scumpa decat una in Bulgaria

In ceea ce priveste Grecia, pentru luna iulie, preturile pornesc de la 22-25 de euro pe noapte.IRI Travel, principalul turoperator pe destinatia Bulgaria, a facut o analiza a preturilor la cazarile din hotelurile de 3,4 si 5 stele din principalele statiuni din Romania, Bulgaria si Grecia.Preturi la vacante pe litoralul din RomaniaIn cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre, din Romania, Mamaia, in hotelurile de 5 stele cazarea vine cu mic dejun inclus, iar preturile variaza intre 70 si 75 de euro pe noapte, de persoana, in luna iunie.Pentru iulie si august, tarifele vor creste pana la 105 - 110 euro/ noapte/persoana, iar in septembrie acestea vor scadea pana la 55-60 de euro pe noapte de persoana."Pentru hotelurile de 4 stele tarifele variaza in Mamaia in functie de regimul ales de client. La mare cautare sunt in continuare hotelurile cu all inclusive sau ultra all inclusive, chiar daca tara noastra are putine astfel de hoteluri in comparatie cu Bulgaria", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Astfel ca, pentru lunile iunie si septembrie, hotelurile de 4 stele s-au pregatit cu tarife cuprinse intre 60 si 85 de euro pe noapte, in timp ce in iulie acestea se majoreaza pana la 100 si 110 euro de persoana/ noapte, ca in august sa ajunga si la 120 de euro/ persoana/ noapte.La 3 stele, in Mamaia preturile ajung la o medie de 30-50 de euro/ persoana/ noapte. La 30 de euro/ noapte turistii au inclus micul dejun, in timp ce la 70 de euro/ noapte, regimul este de all inclusive.In Costinesti, la 4 stele, cu mic dejun, in iunie si septembrie, pretul este de 35 - 40 euro/ noapte/ persoana, in timp ce in iulie ajunge la 50 - 55 euro/ noapte/ persoana si in august la 60-65 euro/ noapte/ persoana.Tot in Costinesti, dar la 3 stele, cu mic dejun, in iunie tariful e de 20 - 25 euro/ persoana/ noapte, creste in iulie la 30 euro si in august la 35 euro/ persoana pe noapteIn Eforie Nord, hotelurile de 4 stele isi asteapta clientii cu preturi care variaza destul de mult. Acestea sunt in iunie de 38 - 80,5 euro/ persoana, cresc apoi in iulie la 67,5 - 112,5 euro/ persoana si la 67 - 112,5 euro/ persoana in august.In septembrie ajung la 38-67 euro/ persoana."La 3 stele, tarif ...citeste mai departe despre " O vacanta all inclusive la un hotel de trei stele in Mamaia, de trei ori mai scumpa decat una in Bulgaria " pe Ziare.com