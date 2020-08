Motivele care-i fac pe romani sa se inghesuie la mare. "Vom vedea un varf de Sfanta Maria si la noi, si la bulgari"

"Turistii se inghesuie acum de Sfanta Maria la mare pentru ca este un fel de traditie a romanilor sa mearga, mai ales ca era si Ziua Marinei. In unii ani, Sf. Maria cadea intr-o zi din saptamana si se facea punte cat sa dea un mini-concediu pe litoral. Acum ajung sa mearga la mare in numar foarte mare pentru ca le este teama de restrictiile ce ar putea veni", ne-a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Pe de alta parte, si faptul ca in Romania se schimba "regulile jocului" o data la doua saptamani ii face pe romani sa ajunga pe litoral in numar foarte mare."Acum este un grad foarte mare pe litoral pentru ca turistii incearca sa mearga cat se mai poate. Este drept ca am avut aceeasi situatie si in iulie. Foarte multi turisti se gandeau sa mearga la mare intre 1 si 15 iulie ca nu stiau ce se va intampla dupa acea data. Din cauza acestei impredictibilitati aleg sa isi faca mai multe mini-vacante sau vacanta mare, concediul si-l rezerva din scurt", a declarat Traian Badulescu.Acesta afirma ca a existat teama ca se va inchide litoralul, dupa ce au aparut la Constanta tot mai multe cazuri de coronavirus, iar peste toata aceasta situatie a venit si brambureala autoritatilor de zilele trecute cand s-au jucat cu scoaterea si adaugarea Spaniei pe lista tarilor "ba verzi, ba galbene".Merg la mare folosindu-se de agentii, dar le este teama ca acestea sa nu dea faliment"Turistii, de regula, incearca acum sa profite de regulile pe doua saptamani nestiind ce se intampla peste aceasta perioada. Din acest motiv, vom vedea un varf de turisti de Sfanta Maria si la noi si la bulgari", spune Badulescu.Acesta este de parere ca turistul roman tocmai fusese educat sa isi rezerve vacanta in regim de early booking, iar acum pandemia ne-a trimis inapoi cu 10 ani."In ultimii 10-15 ani, romanii invatasera sa isi rezerve din timp vacantele, asa cum fac germanii, englezii si americanii. Acum s-a schimbat in toata lumea, si s-a revenit de la early booking la last minute. Agentiile de turism au nevoie de predictibilitate, altfel riscam sa vedem tot mai multe falimente. De data aceasta chiar nu au nici o vina, s-au trezit intr-o situatie aproape imposibila. Iar cele mai vulnerbile sunt agentiile mari care au zeci de destinatii blocate", a mai spus consultantul in turism.De asemenea, o alta teama a romanil ...citeste mai departe despre " Motivele care-i fac pe romani sa se inghesuie la mare. "Vom vedea un varf de Sfanta Maria si la noi, si la bulgari" " pe Ziare.com