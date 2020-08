MAE: Grecia extinde interdictiile de calatorie, inclusiv pentru romani

Grecia a luat aceste masuri pentru a-si proteja cetatenii, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus.Absolut toti pasagerii care calatoresc in Grecia trebuie sa completeze un formular de localizare a pasagerilor (PLF), cu cel putin inainte de sosire.In plus, incepand din 17 august 2020, pentru intrarea pe teritoriul Greciei este nevoie si prezentarea unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii in Republica Elena. Aceasta masura se va aplica tuturor categoriilor de persoane care intra pe teritoriul Greciei, pe cale terestra, aeriana sau maritima, prin toate punctele de trecere a frontierelor cu statele vecine, inclusiv Kulata/Promachonas. Masura se va aplica si persoanelor care calatoresc in scopuri esentiale in Republica Elena si care erau anterior scutite de la obligativitatea prezentarii testului pentru COVID-19, cetatenilor greci si cetatenilor straini cu rezidenta in Republica Elenal, se precizeaza intr-un comunicat MAE."Incepand cu data de 17 august 2020, persoanele care sosesc in Republica Elena prin intermediul zborurilor dinspre Suedia, Cehia, Belgia, Spania, Olanda, Albania si Macedonia de Nord, care calatoresc din aceste state, vor fi obligate sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu 72 de ore anterior intrarii in Grecia.Masura prezentarii testului molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu 72 de ore anterior intrarii in Grecia, se aplica si persoanelor care calatoresc din Bulgaria, Romania, Emiratele Arabe Unite si Malta, incepand cu data de 11 august 2020.Prezentarea, la frontierele aeriene, a unui certificat care sa ateste rezultatul negativ al testului COVID-19 nu exclude procedura testarii aleatorii si nici completarea formularului electronic PLF/Passenger Locator Form, respectiv prezentarea codului QR.Toate aceste masuri sunt valabile pana la data de 31 august 2020, cu mentiunea ca pot fi modificate oricand, fara preaviz, de catre autoritatile elene competente.", se mai spune in comunic ...citeste mai departe despre " MAE: Grecia extinde interdictiile de calatorie, inclusiv pentru romani " pe Ziare.com