In ce conditii vor functiona de luni muzeele, galeriile de arta, bibliotecile si librariile

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, masurile se aplica in perioada starii de alerta, in conditiile ridicarii graduale a restrictiilor, coroborat cu necesitatea asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta sanitara a activitatii institutiilor de cultura si operatorilor economici cu obiect de activitate in domeniul cultural.Printre masurile si regulile care trebuie sa fie respectate de publicul vizitator in muzee si galerii de arta se numara: accesul se face cu respectarea de catre participanti a distantarii de minimum 2 metri, dar fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului; stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirectionale pentru facilitarea mentinerii distantei fizice; accesul va fi permis numai in conditiile purtarii mastii (medicala/non-medicala) pe toata durata vizitei in muzeu; limitarea vizitei la un interval de timp de 2 ore; incurajarea utilizarii platii cu cardul; interzicerea utilizarii aparatelor de audio-guide.In bibliotecile publice vor exista la intrare covoare cu dezinfectant pentru incaltaminte aflate, receptia si birourile de imprumut vor trebui sa aiba ecrane de protectie si va exista o perioada de carantina a documentelor, in cazul in care dezinfectia acestora nu este posibila.In absenta unei camere de carantina, se va aranja un spatiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectura, care poate fi usor adaptat si izolat), cu rafturi si/sau mese disponibile pe care sa se stocheze documente, asigurandu-se faptul ca acel spatiu nu este accesibil pentru public.Toate operatiunile de manipulare, carantina, dezinfectie si curatenie vor trebui sa fie executate de personalul din biblioteca echipat cu echipament de protectie.Deschiderea activitatii cu publicul in librarii se va face doar daca acestea isi desfasoara activitatea in centrele comerciale mici, de sub 15.000 metri patrati, si au o suprafata sub 500 metri patrati, daca au accesul asigurat direct din exteriorul incintei si este intrerupta comunicarea cu restul complexului; beneficiaza de spatiu suficient pentru a