Iata ce au comandat bucurestenii care au ajuns la terasa dupa doua-trei luni de stat in casa

"Printre mancarurile preferate de bucuresteni, ajunsi in restaurante dupa doua luni si jumatate de pauza, s-au numarat ciorba de vacuta, sarmalele cu mamaliguta, ciolanul de porc cu varza calita, pulpele de rata cu varza si papanasii", a declarat Daniel Mischie, CEO Grup City Grill.Ieri, pe 1 iunie, Grupul City Grill a redeschis terasele restaurantelor Caru' cu Bere, Hanu Berarilor Casa Oprea Soare si Hanu' Berarilor Casa Elena Lupescu, Restaurant Hanu' lui Manuc, Pescarus, City Grill Primaverii, Buongiorno Primaverii si Buongiorno Victoriei.Redeschiderea teraselor a reprezentant un start incurajator dupa doua luni si jumatate in care au fost inchise. Cele 9 terase deschise ieri de City Grill, cel mai mare lant autohton de restaurante, cu 18 locatii in Bucuresti, au fost ocupate in proportie de 100% ieri la pranz, cu liste suplimentare de asteptare.Si pentru cina au fost rezervari, insa ploile au facut ca interesul pentru terase sa scada partial."Capacitatea noastra este mult diminuata fata de ce reprezinta normalul. Terasele functioneaza la 40% din capacitate, iar interioarele nu sunt inca folosite. Cu toate acestea, gradul de ocupare de 100% de ieri de la pranz este o dovada clara ca bucurestenii isi doreau sa se reintoarca in restaurante", a spus Daniel Mischie.Cele mai cerute mancaruri au fost ciorba de vacuta, sarmalele cu mamaliguta, ciolanul de porc cu varza calita, pulpele de rata cu varza si papanasii. La capitolul bauturi, bucurestenii au preferat berea, limonada si vinul.In restaurantele de tip casual dinning, au fost, in medie, 2-3 persoane la o masa, iar la cele de tip berarii sau restaurante eveniment, media a fost de 4 persoane. Nota de plata pentru o masa a fost intre 90 si 120 de lei.Daca inainte de pandemie locatiile din Centrul Istoric aveau aproape 50% dintre clienti turisti straini sau expati, iar cele de tip casual dinning 20-30%, acum prezenta unor clienti straini in restaurante a fost o exceptie."Faptul ca terasele au fost pline ne-a demonstrat ca bucurestenii au incredere in masurile luate de operatorii de restaurante. Prioritatea grupului City Grill este siguranta clientului si a angajatului si, abia in plan secundar, este profitabilitatea", a aratat Daniel Mischie.Fiecare restaurant al grupului a beneficiat de o investitie int ...citeste mai departe despre " Iata ce au comandat bucurestenii care au ajuns la terasa dupa doua-trei luni de stat in casa " pe Ziare.com