Experientele traite de o romanca in vacanta pe litoralul bulgaresc: "Mancarea era buna, dar scumpa. Lumea nu purta masti, nici angajatii, nici turistii"

O turista romanca, proaspat revenita in tara dupa o vacanta in Bulgaria impreuna cu familia, a povestit pentru Ziare.com experienta ei de pe litoralul vecinilor nostri. A vizitat nu mai putin de trei statiuni - Nessebar, Nisipurile de Aur si Kavarna - si a vorbit despre costurile de cazare si masa, dar si despre atractiile pe care le ofera fiecare statiune in parte.NessebarFoto: Facebook / Несебър (Nessebar)Turista a mers in vacanta cu sotul si cu fetita lor. Si-au inceput concediul in statiunea Nessebar, in care au petrecut trei nopti. Dintre cele trei statiuni vizitate, aici au platit cel mai mult pentru cazare, pentru ca si-au luat camera la un hotel de 4 stele. "Am avut un apartament cu terasa mare si foarte confortabil, insa micul dejun nu prea ne-a incantat".Daca alegi sa mananci la un restaurant, trebuie sa scoti din buzunar intre 70 si 80 de leva, adica in jur de 190 de lei, pentru 3 persoane. "Mancarea era gustoasa, in special pesti si scoici, pareau proaspete. Chelnerii erau draguti, amabili, dar asa, pareau mai neprofesionisti, tineri. Nu purtau masti sau le purtau sub barbie", marturiseste turista.Foto: Cetatea antica de la Capul Sfantul Atanasie - Byala,Facebook/ Ancient Fortress at Cape St. AtanasNessebarul vechi reprezinta o atractie turistica. "Am vizitat Nessebarul vechi, care e frumos si probabil ca o sa mai mergem acolo. Cand am plecat de la Nessebar ne-am oprit sa vizitam o cetate, la Byala. Foarte interesanta", a adaugat turista.Nisipurile de AurFoto: Facebook/ Vacante in BulgariaAceasta statiune este una foarte populara. Turista a petrecut 3 nopti aici impreuna cu familia. "Am avut un hotel decent sa-i zic, nu asa luxos, mancarea de la micul dejun era in regim de bufet suedez si era multa si variata. Aici, ne-au luat temperatura cand ne-am cazat. In rest, aceeasi problema ca la Nessebar. Lumea nu purta masti, nici angajatii, nici turistii".Aceasta considera ca statiunea e un kitch, cu Tour Eiffel in miniatura. "Parcul central e desuet, care necesita modernizari si mai multa ingrijire. In rest, distractii pentru oamenii simpli, cum sunt si la noi la mare".Turista mai povesteste ca pe strada principala, unde sunt restaurantele, chelnerii te invitau sa intri, insa erau ocupate numai cateva ...citeste mai departe despre " Experientele traite de o romanca in vacanta pe litoralul bulgaresc: "Mancarea era buna, dar scumpa. Lumea nu purta masti, nici angajatii, nici turistii" " pe Ziare.com