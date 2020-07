EXCLUSIV Turoperator: In Bulgaria vacantele All Inclusive de 5 stele au preturi de 3 stele in plin sezon

Reducerile de 45-50% la hotelurile de 5 stele arata cat de dornici sunt bulgarii sa primeasca turisti in aceasta perioada, iar sa te bucuri de o vacanta cu intreaga familie cu numai 500 de euro, in plin sezon, este un adevarat chilipir. Nici ofertele de la 4 stele nu sunt de evitat, mai ales ca aici reducerea este de pana la 30%. Grecii au scazut si ei din preturi si romanii care nu au pretentii pot gasi studiouri in Thassos si cu 15 euro pe noapte de persoana in varf de sezon.Campania fake news contra Bulgariei nu a functionat"Toate discutiile despre carantina si izolare daca vii din Bulgaria, declaratii completate si timpi lungi de asteptare la vama sau ca nu te mai primesc bulgarii sunt false. Contrar acestei campanii de fake news care ruleaza de cateva saptamani pe toate canalele de media si social media menite sa-i sperie pe oameni, romanii se duc si incep sa mearga in numar si mai mare pe litoral in Bulgaria", a declarat Lucian Badircea.Daca in lunile aprilie si mai a avut foarte multe anulari si reprogramari, pentru lunile iulie, august si septembrie nu mai exista reprogramari."Oamenii chiar merg in vacante si mai mult, chiar avem si rezervari noi. Bulgarii au venit cu oferte speciale absolut fabuloase, adica de 45-50% discount la hotelurile de 5 stele", spune directorul general.Daca inainte nu prea isi permiteau romanii care mergeau in Bulgaria vacante de peste 1000 de euro/ familie in aceste hoteluri, acum au inceput sa faca foarte multe rezervari."Si asta pentru ca hotelurile de 5 stele din Bulgaria au preturi de hoteluri de 3 stele. In schimb, hotelurile de 4 stele au venit si ele cu reduceri de 25-30% din pret. Aici vorbim de hoteluri care au cazare in regim de All Inclusive si Ultra All Inclusive. Ideea este ca hotelurile care in anii trecuti care erau scumpe si inabordabile de romani, acum datorita faptului ca au multe camere libere au venit cu aceste oferte. Adica cu banii cu care mergeai anul trecut la 5 stele, anul asta mergi la 3 stele", a afirmat Badircea.Hotelurile care nu au deschis au pierdutDin cauza situatiei si volumului de rezervari vs. anulari, unele hoteluri au hotarat sa nu se deschida anul acesta, insa tur ...citeste mai departe despre " EXCLUSIV Turoperator: In Bulgaria vacantele All Inclusive de 5 stele au preturi de 3 stele in plin sezon " pe Ziare.com