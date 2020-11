Excursie de toamna in muntii Persani - explozie de culoare pana pe Magura Codlei

Nu departe de Bucuresti, mai precis din Codlea (langa Brasov), pleaca un traseu montan ce va da ocazia sa va bucurati de peisaje minunate, culori de toamna bogate, sport si un pic de adrenalina.Drumul pana pe Magura Codlei (1.292 m) este unul mediu ca dificultate, pe care il puteti parcurge in orice anotimp. Va recomand insa sa il faceti toamna, atunci cand copacii par in flacari si intreaga natura are o paleta bogata de culori calde. Veti avea parte de o plimbare de poveste, cu carari pline de frunze si jocuri de lumini in coroanele copacilor. Nu va uitati aparatul acasa si sa aveti bateriile incarcate la telefon, sigur va veti intoarce cu cateva zeci de cadre!Inainte insa de a intra in padure, la cateva minute de la inceperea traseului, veti iesi la un punct de belvedere, de unde aveti panorama intregului oras Codlea. Si de vede atat de frumos! Cat de frumos este sa prinzi de aici un apus de soare, cand totul se coloreaza in rosu si luminile incep usor-usor sa se aprinda! Orasul parca prinde viata sub inceputul de noapte!Varful pare mic, insa nu il subestimati!Traseul nu este pentru cei neobisnuiti cu miscarea sau potecile montane. E prietenos la inceput, te lasa sa admiri padurea, sa te bucuri de liniste si de aerul curat.... Dupa care, la rascrucea cu Cetatea Neagra, mareste dificultatea. Pantele devin mai inclinate, potecile un pic mai inguste, respiratia un pic mai rapida, iar ritmul de mers incetineste usor. Avem insa aceleasi paduri ce ne inconjoara, si asta ne motiveaza si ne da curaj pentru a continua.Mai avem putin! Varful ne asteapta!O data ajunsi aproape de creasta, poteca se imblanzeste. Simtim cumva ca suntem mai sus, deoarece avem mai multa lumina ce danseaza imprejur. Cu ochii la frumusetile din jur, aproape ca ratam indicatorul care ne anunta ca mai sunt doar 3 minute pana in varf. Un ultim efort... si iata-ne ajunsi pe Magura Codlei, cel mai inalt varf din Muntii Persani. Felicitari, ati reusit! Ati ajuns! Va puteti bucura de reusita!De aici aveti doua posibilitati sa va intoarceti - una este pe acelasi traseu, iar a doua este sa faceti circuit ...citeste mai departe despre " Excursie de toamna in muntii Persani - explozie de culoare pana pe Magura Codlei " pe Ziare.com