Documentare de referinta despre Sibiu vor fi difuate online in premiera duminica pe Astra Film Online

Sibiul se remarca ca personaj principal de acum mai bine de doua decenii in filmul "Sibiu-Hermannstadt", realizat in 1997. Pe parcursul a 45 de minute, aflam despre splendoarea si decaderea cetatii, adesea comparata cu Viena si privita ca cel mai puternic bastion al Crestinatatii.Povestea de culise a realizarii filmului a fost o aventura in sine. S-au filmat mii de imagini, inclusiv aeriene, cu echipamentul (insuficient) pe care il avea atunci la dispozitie Studioul Astra Film.Au fost antrenate in acest proiect personalitati ale vietii culturale si religioase, arhitecti si istorici, regretatul compozitor si dirijor Marian Didu si-a oferit cu generozitate una dintre simfonii pentru coloana sonora, iar lectura apartine actorului Ion Caramitru, pe atunci ministru al culturii.Regia este semnata de Dumitru Budrala si de Paul Barbaneagra, proaspat revenit din exilul de la Paris pentru acest proiect.Filmul a coincis cu lansarea campaniei pentru restaurarea Sibiului, proiect ce avea sa culmineze cu anul 2007, anul Capitalei Culturale Europene, si se poate spune ca a contribuit din plin la pledarea cauzei orasului in cancelariile europene si in cercurile politice si economice internationale.Dupa exact 20 de ani, orasul avea sa aniverseze 825 de ani de atestare documentara.Filmul "Sibiu 825", realizat in 2017, face o emotionanta cronica a orasului, de la inceputurile sale pana astazi.Povestea inainteaza prin secole, oprindu-se asupra unor momente de mare cumpana, care au pus la incercare insasi existenta orasului, alternate cu perioade de inflorire, cand Sibiul, din ce in ce mai puternic si mai prosper, isi castiga o pozitie dominanta in regiune, devenind, in diferite perioade ale istoriei sale, centrul comercial, religios, militar, administrativ si cultural al Transilvaniei.Asadar duminica, 3 mai, incepand cu ora 18:00, va invitam sa privim un oras extraordinar peste timp si peste timpuri, pe https://www.astrafilm.ro/online.