Deja ne putem rezerva vacante in tara, pentru a doua jumatate a lunii mai. Cum se pregatesc hotelierii si ce ultimatum au dat Guvernului

Iar unitatile de cazare spun ca nu mai asteapta decat ultimele indicatii ale Guvernului ca sa isi incheie pregatirile si sa poata primi, in sfarsit, turisti.Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat inca de la inceputul lunii ca, dupa data de 15 mai, romanii vor putea evada, in sfarsit, in natura. La acel moment, Vela a spus ca vom putea merge la munte. De ce nu si in alta parte?Intre timp, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Razvan Pirjol, a explocat pentru Ziare.com ca nu se va restrictiona prin lege calatoria catre o anumita destinatie. Asa ca in teorie am putea pleca si in Delta sau pe litoral, atata vreme cat nu se creeaza aglomeratie si risc de raspandire a noului coronavirus.Ziare.com a luat legatura, saptamana trecuta, cu mai multi proprietari de pensiuni din tara, care spuneau ca nu stiu, inca, nici cand si nici in ce conditii vor deschide, de vreme ce Guvernul n-a anuntat nimic clar in acest sens.Ei bine, intre timp - desi normele de relaxare nu s-au adoptat inca - lucrurile par sa inceapa sa se clarifice.Printre altele, agentiile de turism isi reiau activitatea. Spre exemplu, Paralela 45 sustine ca de vineri, 15 mai, va redeschide inclusiv sediile din orase (bineinteles, cu respectarea normelor de siguanta)."De vineri se pot rezerva bilete de avion pe cursele operate, se prelucreaza solicitarile corporate, se vand vacante in zonele balneo, dar si la munte si pe litoral, unde turoperatorul ofera si variante de cazare in apartamente si vile", a anuntat Paralela 45, intr-un comunicat remis redactiei Ziare.com.Deja agentia le pune la dispozitie turistilor, pe site-ul sau, oferte de pret pentru rezervari de camere. Si se pot chiar opera rezervarile, a transmis Paralela45 pentru Ziare.com.Si ar fi de asteptat, spre exemplu, ca varianta apartamentelor si a vilelor de inchiriat sa ii incante pe romani, in conditiile in care - intr-o astfel de situatie - n-ar mai fi nevoiti sa interactioneze decat foarte putin cu angajati ai unitatii de cazare. Si astfel si-ar limita riscul de imbolnavire.Evident, sunt si alte agentii care vin cu oferte. Spre exemplu, Hello Holiday are sejururi in toata tara. Si, printre altele, unele pe litoral care ar ...citeste mai departe despre " Deja ne putem rezerva vacante in tara, pentru a doua jumatate a lunii mai. Cum se pregatesc hotelierii si ce ultimatum au dat Guvernului " pe Ziare.com