De ce sa optezi pentru o vacanta in Insula de Smarald a Greciei

Grecia este renumita mai ales pentru apele sale de o culoare aproape ireala, verde-albastruie. Pe langa culoare, apele Greciei sunt linistite si deloc adanci, fara valuri mari. De aceea sunt potrivite pentru toata lumea, chiar si pentru familiile cu copii sau pentru persoanele care nu stiu sa inoate.Mai mult, plajele de aici sunt renumite pentru nisipul fin si alb, dar nu numai - plajele de marmura sunt unele dintre cele mai cautate din Grecia. Iar albul care straluceste puternic sub soare contrasteaza puternic cu culoarea marii, oferind un peisaj care parca e scos din Paradis. Pe deasupra, muntii cu padurile verzi care vegheaza de jur imprejur iti dau un sentiment aproape ireal, combinatia dintre mare si munte fiind ceva inedit, priveliste pe care cei mai multi o vad pentru prima oara chiar aici, la greci.Una dintre cele mai populare destinatii pentru turisti din paradisul grecesc este Thassos, despre care iti vom povesti mai multe!Thassos face parte din regiunea Kavala si are capitala la "Portul Thassos" - "Limenas Thasou" in greaca. Cel mai simplu poti ajunge aici cu masina - acesta este modul preferat de majoritatea romanilor. Daca preferi sa te bucuri la maxim de concediu sau nu poti conduce se organizeaza si vacante cu autocarul in Thassos Poti ajunge si cu trenul, dar, din nou, durata calatoriei creste. Daca iti doresti sa duci experienta vacantei la un nou nivel poti sa ajungi in Thassos si cu avionul, dar trebuie sa stii ca insula nu are aeroport propriu si ca vei avea de parcurs o portiune de drum "pe uscat".6 lucruri de neratat intr-o vacanta in Thassos1. Limenas - Limenas este capitala insulei si este un oras vibrant, in adevaratul sens al cuvantului. In Limenas te vei distra indiferent de ce inseamna pentru tine un concediu reusit. Aici gasesti celebrele plaje grecesti rupte din Paradis, taverne si baruri ospitaliere care te asteapta cu feluri de mancare absolut delicioase, dar si magazine turistice. Mai mult, orasul este incarcat de istorie - in Limenas Thasou poti vizita vechiul port, Muzeul de Arheologie, Biserica Sf. Nicolae si multe alte atractii.2. Panagia - Panagia este vechea capitala a Tahssos-ului, care iti ofera o mica lectie de istorie.3. Theologos - Aici trebuie sa ajungi neaparat daca iti doresti sa "gusti" si la propriu si la figurat din atmosfera greceasca. In Theologos gasesti cele mai autentice sate din Thassos, dar si tavernele cu cea mai autentica si delicioasa mancare greceasca.4. Plaja Makriamos - Plaja Makriamos este una dintre celebrele "plaje de marmura" din Grecia. Aici nisipul este alcatuit din resturi de marmura si are o culoare alba, stralucitoare. In plus, plaja se bucura de un bar la care distractia e garantata!5. Plaja Skala Potamias - Aceasta plaja este printre cele mai organizate si linistite, cu o apa perfecta pentru sporturi dedicate. Este inconjurata de pini, iar plaja este lata, oferindu-ti o oaza de relaxare cum rar gasesti.6. Acropole - Daca esti pasionat de istorie sau doar iti doresti sa te plimbi si sa privesti Thassos-ul de la inaltime poti vizita citadela de la Acropole. Aceasta face parte din ansamblul celebrului templu din Atena, Acropole din Thassos fiind situat pe primul deal de deasupra pietei vechi, denumita si Agora. vacanta in Grecia este exact precum un vis frumos, din care nu vei vrea sa te mai trezesti. Dar plajele sale cu ape azurii, barurile animate si peisajele impresionante vor fi acolo an dupa an - cu siguranta te vei intoarce!