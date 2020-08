Cum ar putea Albania sa devina destinatia turistica dezirabila la sfarsitul verii: putine cazuri de COVID-19, nicio restrictie pentru romani

Albania nu are impuse restrictii pentru romani, astfel ca o calatorie in aceasta tara este mult mai simplu de facut.In momentul de fata, Albania are in jur de 2.500 de cazuri active (adica mai putin de 1 la mia de locuitori), iar dintre acestea foarte putine sunt inregistrate pe litoral. Ba chiar in zona Saranda-Ksamil, una dintre cele mai spectaculoase zone ale litoralului albanez, nu sunt cazuri, potrivit hartii interactive publicate online.In schimb, sunt cateva imbolnaviri in regiunea Vlora, care este si ea cunoscuta pentru plajele extraordinare.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, incepand cu data de 1 iunie 2020, accesul tuturor strainilor este din nou permis pe intreg teritoriul Republicii Albania, fara conditii prealabile. Mai mult, romanii pot efectua deplasari intre Albania si Romania, pe cale terestra, tranzitand Macedonia de Nord, Serbia si Bulgaria.Oferte turistice si destinatii din AlbaniaAlbania are plaje cu ape turcoaz la Ksamil, un satuc care a devenit o statiune apreciata la nivel european. De aici, spre nord mai sunt cateva plaje precum Vlora, Himare, Dhermi si multe altele.Iar daca mergeti tot mai in nord, veti descoperi orasul Durres, un fel de Mangalia din anii '90 al Albaniei. Dar pana acolo trebuie sa va opriti in Golem. Plajele de aici sunt cu nisip fin, statiunea avand frumusetea ei aparte.Daca vreti sa va bucurati de ceva istorie, atunci nu ratati Berat, orasul cetate de 2500 de ani care este locuit.Drumul pana in AlbaniaCel mai scurt drum, daca veniti din central tarii este cel pe ruta Sofia - Skopje - Ohrid - Albania (in functie de destinatia aleasa). Ziare.com va recomanda sa faceti un popas in Skopje sau chiar in Ohrid pentru a va bucura de cel mai batran lac de pe continent, spunandu-se despre Lacul Ohrid ca are peste 4 milioane de ani.Cu masina personala, un astfel de drum va poate duce undeva la 12-14 ore, daca va limitati la doua 2-3 opriri, in afara de cele de la punctele vamale.Preturi in AlbaniaPreturile in aceasta tara sunt undeva la jumatate fata de ce veti gasi in Romania, iar bucuraria albaneza este bazata pe legume precum rosia, vanata, ardeiul si carne de oaie si de capra, asta din ce ne-au spus localnicii din Golem cu care am putut discuta.Spre exemplu, pentru pizza in Durres am platit ...citeste mai departe despre " Cum ar putea Albania sa devina destinatia turistica dezirabila la sfarsitul verii: putine cazuri de COVID-19, nicio restrictie pentru romani " pe Ziare.com