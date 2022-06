Concediu la mare în septembrie. Cele mai călduroase destinații FOTO

Sezonul estival a acaparat demult și luna septembrie, perioadă în care turiștii merg în concediu la mare pentru că prețurile sunt ceva mai mici, există multe oferte speciale și nu este atât de aglomerat.

Vremea este bună și în septembrie cu puțin noroc, dar mai multe destinații sunt renumite pentru temperaturile ridicate ce permit băile în mare și lenevitul cu orele pe plajă.

Top 10 destinații călduroase pentru un concediu la mare în septembrie

1. Ibiza, Spania

Temperatură medie în septembrie - 24 de grade Celsius

Deși este recunoscută pentru viața de noapte, puteți face multe alte lucruri dacă nu vă place să mergeți în club. Puteți face o plimbare în centrul istoric al orașului Dalt Vila, care a fost declarat patrimoniu mondial UNESCO. Plimbați-vă în vechea piață și vizitați Muzeul de Arheologie din Piața Catedralei. Și, desigur, încercați cât mai multe dintre plajele spectaculoase, cu soare și nisip fin.

2. Santorini, Grecia

Temperatură medie în septembrie - 24 de grade Celsius

Septembrie este perioada ideală pentru a vizita idilica insulă grecească Santorini. Restaurantele sunt încă deschise, iar feriboturile continuă să funcționeze, dar mulțimile de turiști s-au împrăștiat puțin. Atmosfera mai liniștită este ideala pentru a te bucura de apusurile de vis.

Îndreptați-vă spre ruinele cetății de deasupra satului Oia pentru priveliști fantastice asupra bisericilor cu cupolă albastră ale orașului, sau priviți de pe un iaht cum soarele se scufundă în mare.

3. Croația

Temperatură medie în se

