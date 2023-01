Cinci accesorii necesare dacă mergi cu bebelușul în concediu

Concediile cu copiii sunt o adevarata provocare pentru parinti, cu atat mai mult cu cat copiii sunt mai mici. Nevoile lor sunt multiple si depind de parinti, de aceea nu exista concediu cu un bebelus in care parintii sa fie cu adevarat relaxati. Totusi in ziua de azi dispunem de multe produse extrem de utile, care ne pot imbunatati si usura foarte mult viata. Daca stim ce sa punem cu noi in vacante, acestea pot deveni foarte placute si pentru parinti, iar cand adultii sunt relaxati si cei mici se simt bine.

Pentru vacante reusite alaturi de un bebelus, iata cateva accesorii de mare ajutor:

1. Scaunul auto. Acesta nu numai ca este util, dar este si obligatoriu in calatoriile cu masina. Astfel copilul se afla in siguranta si de asemenea poate avea si un somn linistit pe durata drumului. Este recomandat sa se aleaga un scaun auto cat mai sigur si de o calitate cat mai buna, pentru a asigura confort maxim pentru bebelus. In primele luni de viata sunt recomandate scoicile auto, care sunt si foarte practice, deoarece din masina, copilul poate fi mutat cu tot cu scoica, aceasta putand fi asezata pe suportul de carucior sau dusa in camera de hotel. Astfel bebelusul poate dormi linistit, fara a fi trezit pentru a fi mutat.

2. Caruciorul. Pentru ca in vacante parintii ar dori sa faca si plimbari mai lungi, un carucior este foarte util, pentru ca micutii obosesc repede, si ar trebui dusi mult in brate, chiar daca stiu sa mearga singuri. Alegeti carucioare adecvate pentru calatorie, care pot fi manevrate usor si cu o greutate cat mai mica. Exista acum pe piata multe variante de carucioare care pot fi impachetate si transportate in avion in locul unui bagaj de mana. O alternativa la carucior poate fi marsupiul, in special pentru bebelusi foarte mici. In bratele parintilor ei se pot simti mai confortabil. Sunt recomandate marsupiile ergonomice, pentru a asigura pozitia corecta a bebelusului.

3. Patut de voiaj. Daca spatiul ne permite, putem duce in calatoriile cu masina un patut de voiaj pentru bebe, astfel incat el sa aiba un somn linistit. Acesta poate fi insa utilizat si ca un tarc unde sa lasam bebelusul in siguranta, bineinteles supravegheat.

4. Videofonul. Este foarte util pentru supravegherea copilului, oferindu-le parintilor posibilitatea de a servi masa linistiti sau sa faca alte activitati, stiind ca il pot vedea in permanenta pe cel mic. Totusi nu este recomandat ca parintii sa plece la distante mari fata de copil, pentru a putea ajunge rapid la cel mic in caz ca este nevoie.

5. Accesorii pentru hrana micutului. Acestea sunt foarte utile in vacante, deoarece simplifica mult durata pregatirii meselor celui mic, in special daca acesta a inceput diversificarea. Daca bebelusul este hranit cu lapte praf, sunt utile in concedii incalzitoarele de biberoane. Astfel veti putea prepara rapid si oriunde laptele bebelusului. Exista incalzitoare auto, care pot fi folosite la priza masinii sau incalzitoare normale, care pot fi folosite la orice priza. Daca este necesar sa pregatiti diverse mancaruri pentru bebe, este util sa aveti cu voi un robot multifunctional, care poate fierbe legumele sau carnea, iar apoi sa le marunteasca pentru a fi gata de servit. Unii roboti au multiple functii, chiar si cea de incalzitor de biberoane, sau sterilizator. Acestia, desi costa mai mult, sunt cu siguranta de mare ajutor intr-un concediu cu un bebelus, ajutand parintii sa economiseasca timp pretios cu prepararea meselor. De asemenea este util sa aveti cu voi termosuri sau gentute izoterme, pentru a pastra hrana micutului la temperaturi optime.

Toate aceste accesorii pentru bebelusi pot fi achizitionate online, de pe site-uri de profil. Astfel va veti bucura de o vacanta linistita alaturi de bebelusul vostru.

