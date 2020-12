Cat cheltuie un turist strain pe o vacanta in Romania

Astfel ca, numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in trimestrul trei din acest an a fost de 95.000, acestia cheltuind 190,4 milioane de lei (2.005 lei/ pers), potrivit Institutul National de Statistica ( INS ).Afacerile au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut in Romania de catre 59,8% dintre turistii nerezidenti in trimestrul trei din 2020, cheltuielile acestora reprezentand 60,3% din total.40,2% dintre turistii nerezidenti sositi in Romania, in perioada analizata au calatorit in scop particular, in principal pentru vacante (60%) si pentru vizitarea prietenilor si rudelor (16,6%).Calatoriile in scop particular includ calatoriile pentru vacante, cumparaturi, evenimente culturale si sportive, vizitarea prietenilor si rudelor, tratament medical, religie, tranzit si alte activitati.Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile pentru cazare (54,2%), fiind preferata in special cazarea cu mic dejun inclus (85,2% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turistilor nerezidenti in restaurante si baruri au fost de 16,1%, iar cele pentru cumparaturi au reprezentat 14,1%.Mai mult, din totalul cheltuielilor pentru cumparaturi, 52,8% au fost destinate alimentelor si bauturilor, iar 25,5% cadourilor si suvenirurilor.Cheltuielile pentru inchirierea de autoturisme au avut o pondere de 58,2% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru acces in parcuri de distractii, targuri, cazinouri, sali de jocuri mecanice au reprezentat 38,7% din totalul cheltuielilor pentru recreere.41,3% si-au organizat singuri sejurul, iar 34,5% prin agentii de turism.Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi in Romania a fost avionul, folosit de 67,5% din numarul total de turisti, in timp ce 26,4% au utilizat autoturisme proprii, 4,3% autocare si autobuze, iar 1,8% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcatiuni fluviale, autoturisme inchiriate, motociclete etc.).CIESTE SI:Tara din apropierea Romaniei unde iti poti face concediul de iarna in siguranta. Ce alte destinatii mai poti alege ...citeste mai departe despre " Cat cheltuie un turist strain pe o vacanta in Romania " pe Ziare.com