"Cat de prost sa fii sa stai ore in Kulata, doar pentru o vacanta in Grecia?" Furie pe forumuri din cauza problemelor de la vama

Oamenii se plang de timpii de asteptare din vama si spun ca sunt nevoiti sa stea ore la coada, pentru a putea trece granita. Altii sustin ca, in momentul in care au ajuns la granita, aceasta era inchisa. Ziare.com a aratat, inca de vineri, 31 iulie, ca Vama Kulata a fost inchisa temporar, insa activitatea a fost reluata."Doi kilometri de coada"Nicoleta, unul dintre membrii de pe Forum Grecia, a scris sambata dimineata, in jurul orei 6.30: "Doi km de coada la Kulata. E cineva mai in fata? Ce se intampla? Testeaza pe toara lumea?"CITESTE SI: Vama Kulata-Promachonas, supra-aglomerata. "Vamesii asteapta noile masuri care vor fi anuntate de catre autoritati"Cu cateva ore mai devreme, H.R., un alt internaut de pe acelasi forum, se arata extrem de revoltat, din cauza orelor petrecute la Vama Kulata: "Cat de prost sa fii sa faci din Romania pana la Kulata opt ore cu masina, iar mai apoi sa te pregatesti sa stai cel putin inca pe atat in vama greceasca, la patru dimineata, doar pentru o vacanta in Grecia?! Uite ca eu sunt tare prost!"Tot vineri noapte spre sambata, Ana, un alt membru de pe acelasi forum, sesiza faptul ca punctul de trecere al frontierei de la Kulata era inchis: "Buna seara! Noi am ajuns la Kulata si se pare ca sunt inchise granitele. Stie cineva daca s-a mai intamplat asta? Multumesc!"CITESTE SI: "Turismul de razbunare" - trendul mondial pe care romanii l-au inteles gresitUn alt membru de pe grupul de Faceook Forum Grecia a povestit, tot sambata dimineata, emotiile prin care a trecut de la plecarea din Romania pana sa ajunga in Grecia. Motivul, acelasi: problemele de vama:"Rezumatul unei zile de soc sau de la agonie la extaz. Plecam noi dimineata sa facem testul vietii (RT-PCR), cativa oameni inaintea noastra pe la ora 8 ne vine randul, in 15 min am terminat si plecam, nu inainte de a vorbi cu doctorul pentru ce ne trebuie, a zis ca ne suna cand sunt gata sau daca este vreo problema. La ora 15 ma suna ca sunt gata rezultatele si scrise in Engleza, (7h s-a miscat bine) sa vin repede sa le iau.Imi pun eu baschetii nr 45 (eu port 41) si incep a croseta prin Bucuresti cand aud stirile de la Zu ca granita este inchisa temporar pana la noi mas ...citeste mai departe despre " "Cat de prost sa fii sa stai ore in Kulata, doar pentru o vacanta in Grecia?" Furie pe forumuri din cauza problemelor de la vama " pe Ziare.com