Cât costă două nopți de cazare la Mamaia în vacanța de 1 mai: ”Este un adevărat fenomen”

Peste 75.000 turişti sunt aşteptaţi pe litoralul românesc în weekendul de deschidere de sezon, spune Corina Martin, preşedinte de onoare al patronatului RESTO Constanta şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România.

Cazarea poate ajunge până la 2.400 de lei de persoană pentru două nopţi în Mamaia.

“Aşteptăm peste 75.000 de turişti pe litoral în weekendul de 1 Mai, datorită evenimentelor ce se organizează mai ales în Costineşti şi Mamaia. Pe primul loc ca număr de turişti prezenţi la un eveniment se va plasa “Beach, Please”, festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanţi, potrivit organizatorilor. Un întreg comandament de organizare şi siguranţă este deja pregătit, iar operatorii de cazare şi masă au întreaga capacitate de cazare ocupată, la cele mai mari tarife de cazare de pe litoral, raportat la categoria trei stele.

Mamaia va atrage, conform estimărilor noastre, peste 30.000 turişti, având în vedere că sunt anunţate multe festivaluri şi evenimente diverse – pe plaje şi în cluburi”, spune Corina Martin, preşedinte de onoare al patronatului RESTO Constanta şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România.

Ediţia cu nr. 30 Sunwaves continuă să atragă un număr foarte mare de vizitatori străini şi români, sunt vândute peste 10.000 de bilete către turişti ce vin din Europa de Vest, pe primele locuri fiind Marea Britanie, Germania şi Italia, dar şi turiştii români.

Grill Fest, cea mai nouă experienţă de barbecue şi muzică din România dar şi Festival du Bonheur oferă o reţetă de succes – gastronomie savuroasă, spectacole culinare şi muzica, cu artişti de renume, anunţaţi deja, pe plajele din Constanţa şi Mamaia, spune Corina Martin.

Vama Veche se va plasa pe locul al treilea în topul destinaţiilor, cu o medie de 7.000 - 8.000 de turişti.

“Surpriza anului trecut în weekendul de 1 Mai revine într-un format grandios în acest an. Suntem pregătiţi şi am anuntat un lineup al celor mai celebri şi fresh artişti internaţionali, care abia aşteaptă să urce pe cea mai mare scenă dedicată culturii urbane din Europa de Est. Toţi sunt la prima venire în România, aşa că plănuim să le arătăm de ce Beach, Please! este un adevărat fenomen!”, afirmă Marinel Ilie, vicepreşedinte Asociaţia Patronală Costineşti.

