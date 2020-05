Calatorim doar in Romania, in 2020? Agentiile de turism anunta ce pachete pregatesc si pentru strainatate

Chiar daca pana si Guvernul a anuntat ca anul 2020 va fi, mai degraba, unul al turismului intern, agentiile de turism transmit ca pregatesc, totusi, si oferte de vacante in strainatate.Spre exemplu, agentia de turism Hello Holiday a transmis prin intermediul unui comunicat remis redactiei Ziare.com ca este gata sa dea startul sezonului turisic 2020 in a doua parte a lunii iunie sau incepand cu 1 iulie.Are oferte pentru turism intern, dar n-a neglijat nici calatoriile in strainatate. Printre primele destinatii care ar putea fi deschise se numara cele din Bulgaria, Grecia si Turcia, deoarece autoritatile din aceste tari au anuntat deja ca iau masuri pentru protejarea turistilor.Denisa Oprea, director de marketing al Hello Holidays, spune ca multi dintre turistii care aveau programate vacante in primavara au ales sa plece in toamna. Asa ca agentia si-a suplimentat oferta pentru a doua jumatate a anului.Printre altele, agentia sustine ca, pe langa circuitele lungi prin Europa si Asia - cu durate de pana la 19 zile - pe care le organiza oricum anual, va oferi de acum si vacante mai scurte. Spre exemplu, un weekend sau un weekend prelungit, in apropiere, prin Bulgaria si Macedonia.Si Agentia Paralela 45 anunta ca incepe, de la finele acestei saptamani, sa vanda destinatii interne. Dar ca sa pregateste sa ofere si vacanta in Grecia, Turcia si Bulgaria, dar si in Croatia si Cipru.Multe depind, insa, de evolutia pandemiei in lume. Joi, pe 14 mai, expira interdictia de a efectua zboruri cu pasageri din Romania catre alte state.Dar in unele dintre zonele preferate de romani pentru vacante - dintre care unele prin Spania sau Italia, spre exemplu - COVID-19 evolueaza inca agresiv. Asa ca n-o sa putem calatori intra-acolo prea curand, din cauza ca autoritatile din tarile respective nu ne vor primi in vacanta.Ramane sa aflam, deci, catre ce destinatii externe am putea calatori in 2020, cel mai probabil incepand de la toamna. ...citeste mai departe despre " Calatorim doar in Romania, in 2020? Agentiile de turism anunta ce pachete pregatesc si pentru strainatate " pe Ziare.com