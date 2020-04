Autoritatile de la Budapesta au stabilit amenda tinand cont de veniturile din taxe de pe piata ungara ale companiei de servicii de rezervare online cu sediul in Olanda, in urma anchetei lansate in 2018, transmit MTI si Reuters."Booking.com B.V. este raspunzator pentru practici comerciale neloiale prin reclame inselatoare, in care sustine anularea gratuita a unor sejururi, precum si prin exercitarea de presiuni psihologice agresive pentru a facilita rezervari mai rapide", se arata in comunicatul GVH.Reprezentantii Booking.com nu au raspuns imediat solicitarilor pentru informatii.Anul trecut, Oficiul Concurentei din Ungaria a amendat reteaua de socializare Facebook cu 1,2 miliarde de forinti (3,6 milioane de euro) deoarece a incalcat legea cand si-a facut reclama pe site, spunand ca serviciile sale sunt gratuite.Clientii nu trebuie sa plateasca pentru folosirea serviciilor, dar ei genereaza profit afacerii prin activitatile lor de utilizatori si prin publicarea datelor lor, platind, de fapt, pentru servicii, a apreciat Oficiul Concurentei din Ungaria. ...citeste mai departe despre " Booking.com a fost amendata cu 7 milioane de euro in Ungaria " pe Ziare.com