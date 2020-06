"Pentru luna iulie? Eu as zice ca da, sa-si faca rezervare. Pentru luna iulie, daca nu avem schimbari radicale, este o luna care probabil va fi foarte OK pentru a face rezervari si a planifica vacanta", a spus Arafat, intrebat ce i-ar spune unui prieten care ar vrea sa mearga in vacanta in iulie.Acesta a recomandat romanilor sa aleaga destinatii in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus este mic, arata Antena 3.De asemenea, seful DSU a punctat ca sunt sanse mari ca dupa 15 iunie romanii care vin din Grecia si Bulgaria sa nu mai fie obligati sa stea 14 zile in izolare la domiciliu. Insa acest lucru se va putea decide doar in functie de cum va evolua numarul de cazuri.Arafat a amintit si regulile impuse pentru plaja in aceasta perioada."Au fost impuse mai multe reguli, printre care 2 metri distanta intre sezlonguri, distanta de 2 metri pentru cei care vor sa stea in zona fara sezlonguri, pe nisip, la terase sa se pastreze regulile de 4 persoane la masa, distanta intre mese. Pentru ca legea prevede 70% sezlonguri - 30% zona de nisip, cei care vor sa stea pe nisip vor avea aceasta permisiune, dar sa pastreze distanta de 2 metri", a mentionat Arafat.Citeste si:Ministrul Sanatatii anunta cat timp mai suntem obligati sa purtam masca de protectieRafila: Nu deschiderea teraselor a dus la cresterea numarului de cazuri. Oamenii au renuntat la masca ...citeste mai departe despre " Arafat: In luna iulie va fi OK pentru vacante, insa destinatia trebuie aleasa cu grija " pe Ziare.com