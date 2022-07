Un vlogger american care s-a mutat recent în Mamaia postează pe contul sau de TiTok filmări în care laudă zona și prețurile.

Din denumirea contului său, "Oops, I moved again", se înțelege că obișnuiește să se mute des. În descriere, americanul menționează că și-a lăsat cei 200.000 de dolari în America pentru a explora lumea.

Americanul s-a mutat în România și spune că se trăiește bine, cu bani puțini.

Într-o filmare acesta le arată urmăritorilor ce a cumpărat în Mamaia cu 45 de dolari: somon file, fructe de mare, legume, ceapă, ton, cereale pentru micul dejun, avocado, caise, castraveți, pepene roșu, roșii, apă, ulei spaniol, ciuperci, condimente, cartofi dulci, lapte de migdale, foietaj cu spanac și mere.

@oopsimovedagain Do you think I miss the American Dream? 🇺🇸🇷🇴 #romania #engineer #excommunism #freedom #digitalnomad #freelife #entrepreneurtok #oopsimovedagain ♬ quirky - endlessdropsofwater

”Și nu sunt într-un sat ciudat și mic, nu, sunt în una dintre cele mai scumpe zone din România. Se numește Mamaia, e la Marea Neagră.

@oopsimovedagain Would you trade Miami Beach, California and Saint Tropez for this? I did... #romania #engineer #freedom #democracy #entrepreneur #oopsimovedagain ♬ Drop It Like It's Hot - Snoop Dogg

E ca Miami Beach în Florida sau Saint Tropez în Franța. Și tot ce v-am arătat aici costă doar 45 de dolari. Bine ați venit în România”, a spus el pentru urmăritorii de pe Tik Tok. ...citeste mai departe despre "Un american încântat de prețurile din Mamaia: "E ca Miami Beach în Florida sau Saint Tropez" VIDEO " pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.